Euromillones bote 200 millones: ¿qué probabilidad hay de que te toque?

España es uno de los países donde más veces ha tocado la lotería del Euromillones pero, en el sorteo celebrado ayer, la suerte ha querido que la combinación ganadora llevara los 83 millones de euros del bote a Luxemburgo. Allí se selló el único billete ganador de primera categoría que contenía los números 27-44-12-33-16 (estrellas 7 y 8). El siguiente sorteo pondrá en juego hasta 200 millones y aunque todos soñemos con que nos toque la realidad es que la probabilidad de que suceda es de 1 entre 139.838.160.

Bote Euromillones de 200 millones

Si tenemos en cuenta esa probabilidad se quitan las ganas de tentar a la suerte pero el sorteo del próximo viernes 1 de diciembre, donde se pone en juego un bote de 200 millones de euros, seguro que sube la cifra de recaudación de este martes que ascendió a los 44.664.945,60 euros. Hasta entonces, otros sorteos de Loterás y Apuestas del Estado también irán regando algunas casas de millones como el Eurodreams. En esta ocasión la probabilidad de que te toque es de 1 entre 19.191.900.

¿Qué probabilidad hay que te toque el Gordo de Navidad?

El sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los más esperados y está a la vuelta de la esquina. Desde que se conociera el anuncio navideño hace dos semanas cada vez son más los que se acercan a por un décimo o compran una participación para tentar al conocido como Gordo. Hasta 71 euros de media nos gastaremos cada uno en décimos de la Lotería de Navidad según un informe de la OCU. Un presupuesto que no cambia mucho respecto al año anterior.

El profesor de Matemática Aplicada en la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba, señalaba a Europa Press que jugar en el Sorteo Extraordinario es "un hecho sociológico y no racional" y que por eso es el que mayor participación registra, a pesar de que sea el que menos probabilidad tiene de tocar (un 5% de probabilidades de lograr algún premio o la pedrea, un 0,001% de comprar el 'Gordo').

"Si te ofrecen una papeleta, aunque sepas que lo más normal es que no te toque nada, si no la aceptas eres algo así como un ser asocial", ha indicado el experto, para señalar que, en época navideña, pasa lo mismo, por ejemplo, con los turrones, que se compran por tradición aunque no se coman y "se queden rancios en el mes de marzo".

Da igual el número de Lotería de Navidad que lleves

Córdoba ha apuntado a que esta actitud no racional se puede comprobar en aquellas personas que juegan siempre el mismo número y creen que tienen mayor oportunidad de ganar algún premio. El profesor ha explicado que no existen números 'feos' a la hora de comprar décimos: los 100.000 que entran en el bombo tienen las mismas probabilidades de ser El Gordo: "Si juegas 80 años el mismo número la probabilidad de que te toque sería de 80 sobre 100.000, es decir, 0,00008%", ha subrayado. "Sigue siendo una probabilidad bajísima", ha insistido.

El profesor ha querido advertir de que el juego es "una enfermedad" y que se calcula que puede haber "un millón de ludópatas en España". De ahí que Córdoba haya criticado que el Gobierno, a través de Loterías y Apuestas del Estado, se gaste cada años "más de 70 millones de euros anuales" de dinero público en "publicitar el juego" y, especialmente, el sorteo de Navidad. "No tenemos remedio", ha lamentado.