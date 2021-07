Los nuevos VIP del mercado laboral: ser matemático y 'currar' con Messi, en F1...

No solo están en los colegios o en películas como ‘El código Da Vinci', con sus teorías y resoluciones de problemas. "Los matemáticos están por todos lados". Por su razonamiento, transversalidad y creatividad estos profesionales se han convertido, en los últimos años, en los más deseados para optar a un trabajo y son los nuevos 'must have' de las empresas. Según el director del Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Curto, "hasta la Fórmula 1 y los movimientos de Messi en el césped tienen (y necesitan) de un análisis matemático, patrones, condiciones, investigar problemas… Los datos son una pieza fundamental en la toma de decisiones y para eso estamos los matemáticos", asegura.

La última encuesta de inserción laboral de titulados universitarios 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que las tasas de actividad, empleo y paro de los graduados universitarios por sexo y titulación matemática se reparten así: la de actividad es de un 92,4% (hombres, un 92,5%, y mujeres, un 92,3%), mientras que la tasa de empleo es del 88,7% (hombres, 88,3%, y mujeres, 88,7%). En relación al paro, los hombres alcanzan un 4,5% y las mujeres solo un 2,8%, con un promedio de 3,7%. "Hay muchísimo empleo para los que tengan esta formación y, en general, la mayoría de las licenciaturas se colocan muy rápido en el mercado", señala el director del Instituto de Ciencias Matemáticas (Icmat), José María Martell.

Sin embargo, según cuenta el decano de la Facultad de Matemática de la Universidad de Sevilla, Alfonso Carriazo, la historia no siempre fue la misma. Hace poco más de 20 años, el 80% de quienes estudiaban esta carrera se dedicaban a la docencia y el 20% restante fichaba por empresas o se volcaba a la investigación. Hoy es al revés. El grado ha ido evolucionando y las empresas y 'startups' han visto que "el matemático aporta mucho valor. La gente tiene la idea de que estamos haciendo cuentas todo el día... Lo que no saben es que hay mucha aplicabilidad en diversos ámbitos", dice el académico.

Martell asegura que la titulación se "ha puesto de moda" y que está "socialmente bien visto" estudiarla. "A mí me preguntaron: '¿Por qué no haces una ingeniería?', ya que estudiar Matemáticas era 'desperdiciar una buena nota' para todos", ha expresado el especialista. Sin embargo, menciona que cada día existen más estudiantes de mejor calidad con notas de corte de más de 12 puntos y confía que con el 'boom' de la Inteligencia Artificial, el machine o el fast learning las personas se interesarán por ser matemáticos y las compañías "los estarán buscando".

Perfil y carreras

En cuanto a la razón de por qué los matemáticos son un perfil buscado, la vicedecana de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Raquel Díaz, dice que "la cabeza de quienes cursan este grado está muy bien organizada y son capaces de entender problemas que se le presentan a la empresa". Además, destaca que con toda la digitalización, los datos o la IA, se requerirán profesionales de esta materia, "así que pensamos que desde luego estos profesionales estarán muy presentes en el futuro y hoy mismo".

A los matemáticos los contratan por "cómo funciona su cerebro", indica el director del Icmat, ya que garantiza que este perfil de profesional tiene un pensamiento muy abstracto y profundo, por lo que ayuda a solucionar problemas de las compañías que ahora buscan personas creativas, imaginativas y que proporcionen opciones para mejorar. Es por esto, que los empleos más seleccionados son en cargos de científico de datos, desarrollador de programas y aplicaciones, analista de datos o consultor, según el académico de la UOC. Curto también enfatiza en que el perfil de quien estudia Matemáticas es el de quien tiene capacidad crítica, de abstracción, y lo que pasa "es que las empresas necesitan medir, comprender y actualizarse debido a la digitalización que está en permanente cambio, por lo que quieren personas que sean capaces de adaptarse rápidamente".

Falta de profesionales

La alta demanda de matemáticos a nivel empresarial contrasta con una carencia de profesionales en el ámbito académico: "Tradicionalmente no ha sido una de las carreras más deseadas y al haber un trasvase de matemáticos, el primer ámbito donde faltaran es en la enseñanza como profesores e investigadores", ha indicado Curto. Pero, ¿cuál es la razón de esto? Para poder ejercer como profesor se debe realizar, una vez finalizada la licenciatura, el Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria (MAES) que requiere de al menos dos años más de estudios. Por esta razón, Díaz cree que el problema es que "al alargar más tiempo el ingreso al mundo laboral, entre el MAES y luego las oposiciones, las personas no quieren demorar tanto... A diferencia del mundo de las empresas, que sales de la carrera y puedes ingresar de inmediato. La docencia es muy vocacional".

"Estamos viendo que sí hay falta", comenta Carriazo, quien añade y coincide con la vicedecana de la facultad de Matemáticas de la UCM, que al haber tanta demanda e integración en el mundo empresarial, "faltan matemáticos en secundaria y en todos los grados". Por otra parte, los expertos también creen que existe otra razón: el salario. Como mínimo como profesor de matemáticas de secundaria pueden obtener 1.179,96 euros al mes (monto que variará dependiendo de cada Comunidad Autónoma), según los datos de los presupuestos del Estado. Mientras que como consultor, por ejemplo, se puede ganar hasta 50.000 euros anuales, es decir, más de 4.000 euros al mes aproximadamente.

Crear modelos para enfrentar situaciones, para analizar la evolución de la pandemia, el estudio del cáncer, del clima, y todo lo relacionado con la implementación de algoritmos e Inteligencia Artificial... Esas son solo algunas de las especialidades que las empresas buscan en estos trabajadores 'VIP', quienes se han vuelto completamente indispensables para los procesos creativos, la resolución de problemas y la modernización de los procesos. El director del máster en Inteligencia de Negocio y Big Data, expone que el mundo actual pone a todos los profesionales ante un reto: continuar con la formación, estar al día de lo que sucede, ver cómo evolucionan los mercados, los cambios sociales y la forma en la que se trabaja. "Las personas necesitamos agilidad, capacidad de transformarnos permanentemente y olvidar las cosas que no necesitemos y quedarnos con las que son realmente transversales... y el matemático es alguien que se adapta fácilmente a esto. Por eso estamos en muchos sitios", finaliza Curto.