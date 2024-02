La increíble oferta de trabajo de 'catador de pizzas': 1.000 euros en dos días

AS photo

No hay nadie que no está hablando de ello. Si eres fan de las pizzas y buscas trabajo esta puede ser una buena oportunidad para recibir un sueldo de 1.000 euros en solo 10 días. ¿Cómo es posible? Con la oferta de empleo de Domino's Pizza. La empresa de comida rápida se ha sumado al 'Cool Jobs' de Infojobs, que antes buscaba trabajadores para probar helados Maxibon o atracciones en Port Aventura, y ofrece un empleo como 'catador de pizzas'. ¿Cómo se puede solicitar el empleo? El proceso es muy sencillo y no se exigen muchos requisitos para poder ser elegido.

El puesto no es indefinido ni ofrece un sueldo para toda la vida, pero es posible conseguir 1.000 euros de remuneración en solo dos días de trabajo y haciendo una actividad tan lúdica y divertida como es catar pizzas. Domino's Pizza busca a una persona dispuesta a comer pizza y probar nuevas creaciones. Según se destaca en la oferta, "si crees que eres la persona más fan de la pizza y no te dejas ni los bordes, quieres comer pizza gratis y además cobrar por ello. Sí, este es el trabajo de tus sueños".

El trabajo no solo obtiene el beneficio de probar pizzas a cambio de un salario durante 48 horas, sino que el elegido será "premiado" con un año de envíos gratis en Domino's Pizza. Si quieres inscribirte, estas son las características del empleo y cómo formar parte del proceso de selección.

Características del empleo en Domino's Pizza

Se trata de una oferta de empleo con un día de trabajo presencial para conocer cómo funciona el restaurante y otro de teletrabajo en el que podrás comer las pizzas en compañía de tus amigos. Las características del empleo son:

1.000€ netos por dos días de trabajo

Un día de trabajo presencial en el que descubrirás cómo funciona un restaurante Domino's Pizza

Un día de teletrabajo para que tú y tus amigos/as probéis todas las pizzas de Domino's que queráis. ¡Sí, todas las que queráis!

El viaje de ida y vuelta desde tu casa. Esté donde esté, y alojamiento incluido

Y además... UN AÑO DE PIZZA GRATIS A DOMICILIO

Kit Cool Jobs de InfoJobs súper cool

Si quieres formar parte de este proceso de selección debes inscribirte en Infojobs, puesto que son ellos los que se encargan de gestionar los CV cediendo los datos de la persona seleccionada a una ETT con el fin de formalizar el contrato de trabajo.

Oferta de trabajo como probador de montañas rusas

No es la primera vez que Infojobs publica un trabajo de características similares. Enmarcados bajo la marca 'Cool Jobs', la empresa ya ha incluido otros procesos de selección poco usuales como "probador de montañas rusas en Port Aventura".

La oferta publicada en InfoJobs el pasado mes de agosto tiene como principal requisito que el profesional quisiera divertirse. En esa proceso de selección, se valoraba que los candidatos se hubieran montado previamente en muchas montañas rusas o tener afición por las mismas. El 'Cool Jobs' incluía remuneración por probar las montañas rusas de PortAventura World e intercambiar propuestas para elevar la experiencia en las atracciones de los parques, el viaje de ida y vuelta desde la dirección de la persona seleccionada a PortAventura World, alojamiento durante dos días de trabajo en uno de los hoteles temáticos del resort, poder conocer las nuevas oficinas de PortAventura World, y el Kit ‘Cool Jobs’ de InfoJobs (un regalo que también se ofrece al seleccionado para pobrar Maxibones).