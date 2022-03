Operación 'Desactivar la Plataforma': se teme que salpique a los sectores básicos.

¡Manuel Hernández presidente!, exclamaban ayer los camioneros mientras se dirigían hacia el Ministerio de Transportes. El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte ha conseguido que la ministra del Gobierno, que hasta hace unos días llamaba "grupo de radicales violentos" al movimiento, haya cedido la presión de los miles de camioneros congregados por diferentes ciudades para atender las demandas de la Plataforma. Una reunión que apenas llegó a las dos horas y que acabó sin éxito: las protestas continuarán. Un escenario que compromete al Gobierno al ver cómo no se soluciona la tensión en las carreteras que ha llevado al límite al sector logístico del país. Ahora, el Ejecutivo teme que este 'despertar' de los críticos contra sus representantes 'legítimos' se extienda por otros sectores básicos de la economía, como la pesca, la industria o la agricultura y ganadería.

La economía real del país estalla. A la 'histórica' movilización de los agricultores y los ganaderos en la capital de España, se le unieron los parones de los pescadores y de los transportistas. Lo que ha provocado una escasez de suministros en algunos supermercados del territorio. Este clima de incertidumbre ha salpicado a varios ministros de Sánchez y pone contra las cuerdas las previsiones económicas de crecimiento. Una crisis interna a la que le acompaña una externa, con las consecuencias negativas de la guerra entre Ucrania y Rusia y el nuevo giro diplomático de España con Argelia, que pone en riesgo el suministro de gas.

Aunque el sentir de injusticia y de enfado han tenido culpa del éxito de la Plataforma, el factor determinante que ha mantenido viva la protesta han sido las redes sociales. Por medio de grupos de Whatsapp y Telegram, los camioneros han compartido textos, imágenes y vídeos que han generado un sentimiento de unidad entre todos sus miembros. La red social Facebook también ha tenido impacto en la protesta, con un grupo llamado 'Plataforma Defensa Transporte', que ha reunido a 546 personas. Muchos de ellos, como Laura, han utilizado su foto de perfil para poner un camión bajo el lema "todo mi apoyo a los camiones". Por otro lado, cabe resaltar la página web de la Plataforma, que está bien trabajada y donde detalla desde las reivindicaciones hasta la hoja de ruta.

Operación 'Desactivar la Plataforma': se teme que salpique a los sectores básicos. Europa Press

La pesca ha sido otro de los sectores más reivindicativos durante los últimos días. El alto precio de los carburantes ha empujado a muchos a amarrar su barco durante estas semanas. Una imagen de la tensión que se está viviendo se ha podido apreciar en Ayamonte (Huelva), donde un grupo de medio centenar de pescadores quemaron decenas de neumáticos, convirtiendo la autovía que une a España con Portugal en una barricada. Una protesta que llega tras el anuncio del sector pesquero de desconvocar el paro de la flota después de reunirse con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Una historia parecida a la de los transportistas, pero con la diferencia de que estos no tienen ninguna plataforma que apoye sus demandas.

Basilio Otero, presidente de la Federación de Pescadores, asegura que "ni me he planteado que aparezca una plataforma como esa en el sector pesquero. Tenemos tanto trabajo como para pensar en que te pueda venir ahora alguien a hacerte una oposición. Una cosa que he aprendido en este puesto es a pausar el tiempo, pero si el martes no nos concretan medidas desde el Ministerio, el primer radical voy a ser yo. A mí me preocupa que no se solucione lo del sector del transporte y me parece insólito que en España haya un político que diga que la lucha de esos trabajadores tiene poca incidencia".

ayamonte Protestas de los pescadores en Ayamonte (Huelva).

El plan de la ministra Sánchez

El Gobierno no quiere que el fenómeno de la Plataforma, como un grupo insurrecto que se rebela contra los representantes de los trabajadores del sector, se extienda. Tras el acuerdo alcanzado, después de 14 horas, con el Comité Nacional del Transporte (donde se encuentran integradas las grandes asociaciones de autónomos y empresas de transporte), la ministra Raquel Sánchez confía en que ahora las patronales ejerzan su papel: convencer a sus asociados de lo beneficioso que son dichos acuerdos y que, por ende, comiencen a desmovilizarse y se suban de nuevo al camión para que se recupere la normalidad.

Un plan que no hubiese sido posible si las grandes asociaciones no hubiesen anunciado que se unían a las protestas de la Plataforma. Sin embargo, esta operación no es fácil ya que muchas asociaciones han perdido a sus correligionarios seducidos por el discurso de Manuel Hernández y se ha comenzado a instaurar entre algunos trabajadores la idea de que el Comité Nacional no es más que un ente progubernamental que no defiende sus derechos. El Gobierno esperará a ver cómo transcurre este fin de semana para comprobar si su experimento ha tenido éxito.