Una pareja gana dos millones en el Euromillones: "Pensé que eran 1.000€"

En España tenemos muchos sorteos distintos de Lotería. Desde el clásico como la Primitiva o la Lotería de Navidad, hasta otros como los sorteos de la ONCE o el europeo del Euromillones, en el que participan hasta nueve países del continente. Si bien las probabilidades de ganar uno de estos premios son remotas, no quiere decir que sean imposibles.

Además, en algunos casos este tipo de sorteos celebran otros premios adicionales o complementarios que elevan las posibilidades de llevarse el bote y convertirse en millonario. Esto es lo que le ocurrió precisamente la semana pasada a 18 ganadores del Euromillones que, gracias al juego 'Lluvia de Millones', lograron llevarse hasta un millón de euros cada uno.

Otros de los afortunados en convertirse en millonarios han sido una pareja de Dublín que adquirió dos boletos diferentes, uno del sorteo local Lotto Plus 1 y otro del Euromillones. En los dos lograron llevarse un pellizco a casa, en concreto un millón de euros por cada sorteo.

Así reaccionaron al saber que eran ganadores del Euromillones

Los ganadores reclamaron esta semana ambos premios en la sede de la Lotería Nacional de Irlanda que se ubica en Dublin. En total, recibieron dos cheques de un millón de euros cada uno por ambos sorteos, en los que consiguieron una combinación ganadora.

La pareja desea mantener su identidad en privado, pero han querido transmitir algunas declaraciones a la Lotería Nacional. Según recoge el diario local Independent, compraron su boleto online el mismo día del sorteo y e incluso se olvidaron de comprobarlo, no fue hasta que recibió un correo cuando lo recordó. De hecho, esperaba que fuesen tres o cuatro euros, pero cuando vio la información leyó que eran 1.000 euros. "Tengo una vista terrible y cuando recibí el correo electrónico donde decía que había ganado, pensé erróneamente que ponía 1.000 euros", dijo el ganador.

Para tratar de verificarlo, llamó a su esposa y fue cuando se dieron cuenta de que en realidad había logrado el bote correspondiente a 'El Millón' que ofrece este mismo sorteo europeo. "Casi me caigo del asiento. Mis manos comenzaron a temblar y sudar", señala el marido. Sin embargo, cuando se lo comunicó a su mujer, esta no le creyó: "Es un poco bromista, así que le dije que se alejara de mí porque pensé que era una de sus bromas. Luego miré el boleto y no podía creer lo que veía"

Con esta fortuna esperan pagar por completo la hipoteca de su casa e irse de vacaciones en familia. Uno de los primeros destinos planeados ha sido la localidad de Anfield para ver jugar al Liverpool. "Estoy pasando por la crisis de la mediana edad y quizás compre un Porsche", apuntó el ganador. Ambos aseguran que esta victoria quitará algo de presión a su día a día y en definitiva les hará la vida un poco más cómoda.