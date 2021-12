Una pensionista pierde 186.000 euros: una estafa le robó todos sus ahorros

Las autoridades bancarias suelen advertir a los clientes, especialmente a los más mayores, de las medidas de seguridad que deben tomar a la hora de sacar dinero de los cajeros. Comprobar que el cajero funciona correctamente, que no hay nadie sospechoso vigilando tus movimientos o incluso revisar el pago de la pensión de jubilación mediante otras vías, como la banca digital, pueden ahorrar a los usuarios más de un susto.

Otro punto importante es evitar las ofertas de asesores poco fiables que no pertenezcan a las entidades. Ya que muchos delincuentes aprovechan el desconocimiento de los clientes para tratar de robar sus ahorros. Esto es precisamente lo que le ocurrió a una ciudadana jubilada británica, que perdió todo el dinero había ahorrado a lo largo de su vida por unas inversiones fraudulentas.

Tal y como explican en el diario Express, la pensionista confió en un asesor para que transfiriese todo el dinero de su pensión a un fondo de inversiones que le ofreciera un mejor rendimiento de los ingresos. Sin embargo, el individuo engañó a la mujer y con ello perdió un total de 186.000 euros.

Altas comisiones y falsas inversiones

El supuesto asesor estableció una comisión destinada a sí mismo de más de 4.500 euros y después derivó los ahorros de la pensionista a fondos no regulados que prometían rendimientos muy altos. Sin embargo, estas acciones no tuvieron los frutos esperados y la jubilada perdió todo el dinero que había ahorrado durante su vida. Tras la investigación policial, se descubrió que el hombre que le había asesorado no poseía de la licencia adecuada para ello.

La asociación británica Pension Justice, que ya ha advertido a la población del aumento de estos casos, consiguió que la afectada recuperase más de 100.000 euros. Desde la organización reclaman una mayor protección de las finanzas de las personas mayores para evitar estas situaciones. De hecho, han creado un decálogo para que los clientes sepan cuándo estar alerta ante posibles fraudes. "Deben sospechar de las llamadas en frío de supuestos asesores financieros. También deberían comprender los términos y condiciones que les ofrecen con estas inversiones y solicitar un desglose completo de las tarifas antes de realizar cualquier transferencia", apuntan.