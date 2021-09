El 'platanazo' que viene: los mercados se preparan para las subidas de octubre.

"A mí el precio de los plátanos me da igual", dice un agricultor cuya plantación se ha visto perjudicada por la lava del volcán de la isla de La Palma."Seguro que van a subir, pero en eso no entro, yo me centro en la ruina que va a suponer esto para mí, porque el cien por cien del valle se ha visto afectado", sentencia en conversación con La Información. Los plataneros son los primeros agentes que participan en el largo proceso que lleva a cabo el plátano canario hasta que llega a las fruterías. Así, una vez que se recoge la 'piña', son transportados por las empaquetadoras y las cooperativas hacia el puerto de Cádiz. De allí son distribuidos por todo el país en camiones hasta los puestos de los comercios mayoristas, a los que acuden los pequeños comerciantes para demandarlos y más tarde ofertarlos al consumidor final.

Este lunes, a primera hora, la actividad del volcán Cumbre Vieja se detuvo y la columna de humo desapareció. Este fenómeno, que preocupó a los expertos, duró tan solo unas horas. A media mañana, de nuevo, el cono principal comenzó a desprender lava. Durante ese intervalo, los sismos se reactivaron y se fueron desplazando hacia el sur. Así, según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se llegaron a detectar 16 terremotos localizados en la zona más al norte de Fuencaliente. Mientras, la colada de lava continuó su curso en dirección hacia el mar, barriendo todos los cultivos e invernaderos que había a su paso.

"La mayoría de los plátanos llega de allí (la zona afectada por la lava volcánica)", sostienen fuentes de una cooperativa de La Palma. "De las tres empaquetadoras que tenemos en ese lugar, una habrá que cerrarla", aseguran. Teniendo en cuenta que esa zona es la que más plátano produce y que la isla, en su conjunto, supone un tercio de la producción que Canarias exporta a España, la afirmación de este empaquetador adquiere una relevancia considerable. Como en todo mercado, una escasez de la oferta frente a una demanda que se mantiene o se incrementa supone un aumento en el precio del bien final. Por lo tanto, la amenaza de que el precio del plátano canario se dispare 'planea' por los mercados.

"A corto plazo hay stock de plátano en los almacenes. A largo, todo dependerá de lo que haga el volcán, al final, todo esto es algo nuevo", dice el responsable de la empresa mayorista Ruiz Carrión. Él, que reconoce una caída en el desembarco semanal de plátanos que llega a la Península (de 8 a 7,6 millones), asegura que "yo con mis proveedores he recibido lo mismo esta semana que la anterior". Por otro lado, afirma que "los plátanos que está comercializando ahora son los que se cargaron procedentes de las islas hace tres semanas (ya que estos no se venden ipso facto, sino que se lleva cabo un proceso de maduración y de limpieza)". El vendedor estima que los precios "se pueden acentuar" en la "segunda semana de octubre", que será cuando se vendan las cargas de esta fruta que han sufrido las consecuencias del volcán estos últimos días.

Una estimación que también comparten en otro comercio de Mercabarna, "Por ahora no hay efecto directo, pero igual en tres semanas, sí". La razón que da este mayorista de por qué el precio no se refleja ya en el mercado se debe a que "en las semanas previas a la erupción aumentamos las cargas de plátano con La Palma ante las previsiones amenazantes que llegaban".

En Nectarfruit, un comercio mayorista que vende fruta en Mercamadrid, aseguran que "de momento" no han "notado nada" y que el "abastecimiento de plátano es más que suficiente". Además, añaden que sus precios (que son semanales) no es que hayan subido, sino todo lo contrario: "Justamente esta semana tenemos de oferta el plátano canario". Esto último se puede corroborar en su página web donde el kilo ha pasado de costar 2,45 a 1,65 euros (una reducción del 33%). Sin embargo, sus dudas se acrecientan sobre si el precio de esta fruta en un medio o largo plazo se mantendrá estable.

Fuentes de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) afirman a La Información que el abastecimiento del plátano "está garantizado en todos los mercados de nuestro país" y que una posible subida del precio "no es responsabilidad de los productores". Una última declaración que incita a pensar en un inminente incremento de los precios y, por ende, la posible llegada de competencia procedente de África y Latinoamérica que, con ofertas "especialmente bajas", derriben la cuota de poder del plátano canario en el mercado español.