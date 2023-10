¿Qué precio tiene un Ferrari en bitcoins? Esto es lo que pagarás para comprarlo

¿Alguna vez has soñado con tener un Ferrari y has invertido algo en criptomonedas? Estás de enhorabuena: ya puedes pagarlo. Tal y como anunció recientemente la marca italiana de coches de lujo, ya puedes adquirir uno de los coches más deseados del mundo con bitcoins. Sí, has leído bien, con bitcoins (y con Ethereum y USDC) Pero, ¿cuánto tendrás que desembolsar de tu billetera digital para hacerte con uno de estos bólidos?

Según un reciente informe publicado por Bing Ventures y Alchemy Pay, se espera que los pagos en criptomonedas alcancen “varios cientos de millones de dólares en los próximos tres años”. Esto se debe a una mayor penetración de los criptoactivos en el mercado de pagos globales, que se espera que crezca hasta los 3.300 millones de dólares en 2026.

Todo ello demuestra que cada vez más empresas están empezando a ver el potencial de las monedas digitales, no solo como un activo de inversión sino también como un medio de pago eficiente y globalizado. Aunque sigue habiendo cierta resistencia por parte de algunas organizaciones tradicionales, la realidad es que el mundo se está encaminando hacia una era cada vez más digitalizada en la que las criptomonedas tienen un rol protagonista. Y es precisamente el caso de Ferrari.

La marca de ‘Il cavallino rampante’ acaba de anunciar que aceptará pagos en criptomonedas para sus modelos más vendidos… Aunque de momento solo en EEUU. La firma italiana se une así a la creciente lista de empresas que integran las divisas digitales en sus operaciones financieras. Pero, en un mercado aún tan fluctuante como el de las criptomonedas, ¿cuánto valdría comprar un Ferrari en bitcoins? Vamos a comprobarlo con los tres modelos más vendidos: Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 812 Superfast y Ferrari Roma.

Ferrari SF90 Stradale Erik Mclean / Pexels

Ferrari SF90 Stradale: 450.000 euros (9,4 bitcoins)



Situado en el ápice de la gama Ferrari, el SF90 Stradale cuenta con un precio de mercado de 450.000 euros. Si hablamos de su valor en bitcoins, nos encontramos con que, a comienzos de este año, su precio era de 16,7 bitcoins (cuando la criptomoneda cotizaba ligeramente por encima de los 15.000 euros). Sin embargo, a fecha de 19 de octubre, el tipo de cambio (de algo más de 27.000 euros) había reducido drásticamente su precio: solo 9,4 bitcoins.

Ferrari 812 Superfast Quang Huy / Pexels

Ferrari 812 Superfast: 335.000 euros (7,1 bitcoins)

No muy lejos en el rango de precios de la marca italiana, el Ferrari 812 Superfast se sitúa en 335.000 euros. Quien deseara adquirir este coloso en enero tendría que haber desembolsado aproximadamente 12,4 bitcoins. Pero tomando como referencia el 19 de octubre, gracias a la apreciación del bitcoin, su coste se ha reducido a tan solo 7,1 bitcoins.

Ferrari Roma Ferrari Web

Ferrari Roma: 220.000 euros (4,6 bitcoins)

Finalmente, tenemos el Ferrari Roma, con un precio de 220.000 euros. Pero si lo comparamos con su valor en criptomonedas, este vehículo de lujo es una auténtica ganga: aunque se hubiera valorado en 8,1 bitcoins a comienzos de enero, el fuerte crecimiento del bitcoin a lo largo de 2023 ha disminuido su precio a solo 4,6 bitcoins a fecha de 19 de octubre. Calderilla para cualquier inversor en criptomonedas.