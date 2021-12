El premio 'fantasma' de la Lotería de Navidad: nadie puede cobrar el 59395

El décimo de la Lotería de Navidad con el número 59395 puede acabar en los juzgados. A día de hoy es un premio 'fantasma' porque en el listado oficial de Loterías no aparece como premiado en el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre, pero los trabajadores de una empresa de Barcelona que lo tienen en su poder no olvidan como un niño de San Ildefonso lo cantó seguido del premio de 1.000 euros. "Mis clientes, por honor, están dispuestos a llegar hasta el final", asegura a La Información la letrada Olga Majoral Bustos.

Todo empieza cuando un vecino de los trabajadores de esta empresa va a decirles que el décimo tiene premio: 100 euros cada décimo. Tras festejarlo el siguiente paso es acudir a una administración de Lotería para cobrarlo. Ahí empieza lo que se está convirtiendo en su pesadilla porque no dan crédito a que el número lo hayan escuchado cómo lo cantan y luego en ninguna administración les puedan abonar el premio porque dicen que "si no está en la lista oficial no está premiado", reconoce uno de los afectados en Telecinco.

Tras varias negativas no dudaron en acudir a un despacho de abogados para reclamar lo que consideran que es suyo. Majoral explica que la primera medida que se tomará desde Majoral Bustos Advocats es presentar una reclamación administrativa previa ante Loterías y Apuestas del Estado. Si no hay respuesta alguna se tendrá que "interponer una demanda en el juzgado de lo contencioso".

La letrada no recuerda, en sus años de profesión, ningún antecedente semejante y lamenta que algo así pueda suponer un "descrédito para el Sorteo que sabemos genera muchísima ilusión y expectativas a muchísimas personas". No descarta que se pueda tratar de un error en la transcripción porque "en ningún caso denunciamos a Loterías de manipulación ni fraude" pero "sí puede ser un error humano o de transcripción en el acta porque este número no aparece pero hemos verificado que sí lo está el mismo número pero acabado en tres, el 59393".

Sus clientes tienen en total 52 décimos del número a la espera de saber la respuesta que reciben desde Loterías. Se aferran al canto de los niños de San Ildefonso para intentar cobrar el premio, sabedores de que los números que aparecen durante la celebración del sorteo luego pasan a una revisión exhaustiva de los notarios que son los que verifican los números premiados. No hay que olvidar que las listas que aparecen en los medios de comunicación son las llamadas 'al vuelo' y siempre se comunica que hay que revisar luego con la oficial.