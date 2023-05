Duran i Lleida aconseja al Gobierno realizar menos leyes y de mejor calidad 

El presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y ex diputado al Parlamento Europeo, que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas, Josep Antoni Duran i Lleida, ha indicado este miércoles dentro de la serie de entrevistas 'Diálogos en Proximidad', que realiza la patronal de supermercados. que es necesario "legislar menos y mejor". Además apuesta por repensar la transición energética como instrumento contra el cambio climático sin abandoner esta lucha global.

Sin embargo, también ha intentado trasladar a la política y a la sociedad que se legisla demasiado "mal y deprisa" a lo que se remonta a su recomendación anterior de legislar menos y mejor. Además, hace especial hincapié en que sería bueno tener un cierto control de calidad de la norma, para observar los beneficios o daños que causa su aplicación.

De este modo, el presidente de Asedas ha marcado una herramienta que para él es "clave" en la imposición de normas y esta es, el diálogo. "Si las normas se hacen a partir del diálogo con los sectores implicados, se van a sentar los fundamentos para que salgan adelante con seguridad jurídica y estabilidad. Defiendo la colaboración público-privada", ha apuntado i Lleida.

Las redes sociales "restas más que suman"

El ex portavoz de CIU en el Congreso de los Diputados y exlíder de la desaparecida Unió ha subrayado que el diálogo no significa renuncia, pero sí reconocer que hay otra parte, "unos y otros tienen que ceder para llegar a un acuerdo". No obstante, ha afirmado, que a día de hoy es más difícil que en los tiempos en que él ejercía responsabilidades políticas, y recalcado que "hoy la política está muy polarizada". A esta afirmación del ex diputado lo argumenta atribuyéndole un porcentaje importante a las redes sociales que aportan grandes cosas, ya que en el ámbito político cree que ha restado "muchísimo".

Por otro lado y ante el inicio de la presidencia de España del Consejo de Europa, Duran i Lleida ha reconocido su "profunda convicción europeísta", aunque ha advertido que "hay cosas que corregir y no sé si se está a tiempo". "Una de esas cosas es la hipertrofia reguladora. En el nuevo escenario de cierta desglobalización, hay que intentar ser competitivo y, para ello, las normas no pueden incidir en sentido contrario", ha explicado.

Cambiar el camino hacia la transición energética

Por otra parte, ha hecho referencia a la lucha contra el cambio climático y asegurado que hay que repensar cómo se va a llevar a cabo esa transición energética, "Tenemos que intentar adoptar los cambios necesarios para abordar el cambio climático, que es una realidad, sabiendo que la lucha tiene que ser global. Si no lo entendemos así, lo único que vamos a hacer es perjudicar a nuestra industria", ha alertado.