Qué es el IRPH y cómo saber si mi hipoteca lo tiene

El Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto cuatro recursos de casación en relación con hipotecas referenciadas al IRPH en los que ha detectado falta de transparencia pero no que sean abusivas, según indica en una nota el alto tribunal, que no ha facilitado las sentencias.

En los cuatro recursos resueltos el supremo se alinea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y aprecia falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores. No obstante, y siguiendo también al TJUE, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo, en los casos enjuiciados, que no había tal.

Qué es el IRPH

El índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios es una referencia sobre la que se calcula el tipo de interés que se debe pagar por una hipoteca. Se trata del segundo índice de referencia por importancia para calcular las hipotecas en España por detrás del Euríbor. El tipo de interés medio que se aplica en estos casos depende del número de préstamos hipotecarios concedidos, de manera que si se conceden muchos préstamos y con interés elevado, el IRPH será mayor.

¿Cómo saber si mi hipoteca tiene IRPH?

A pesar de que las hipotecas ya apenas se referencian al IRPH, sí siguen existiendo préstamos hipotecarios firmados con anterioridad referenciados a este índice. Para saber si es tu caso es conveniente consultar el contrato hipotecario. Lo más habitual es que en la cláusula tercera aparezca algo similar a esto: "tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para la adquisición de vivienda libre, concedidos por el conjunto de entidades…".

Igualmente, también se puede saber consultando el tipo de interés que se paga por la hipoteca, el dato está disponible en los recibos. Teniendo en cuenta que el Euríbor negativo en la actualidad, en caso de que pagues un tipo de interés superior al diferencial contratado es probable que tengas la hipoteca referenciada al IRPH.

Entonces, ¿sigue en vigor el IRPH en la actualidad?

El Banco de España sigue reconociendo al IRPH como uno de los tipos oficiales se suelen utilizar como referencia en las operaciones a tipo de interés variable. De hecho, cada mes el Boletín Oficial del Estado publica el dato y este último mes de julio se situó en el 1,8360%, frente al valor negativo del Euríbor (-0,283%).

No obstante, en la actualidad solo está en vigor el IRPH denominado de entidades, mientras que hasta 2013 estuvieron vigentes hasta 3 tipos diferentes: de entidades, cajas de ahorro y bancos. El IRPH de entidades se calcula a partir de los intereses de todas las entidades financieras.

[12:35] Silvia Berdejo Garralaga