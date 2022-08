Sangría en las juventudes valencianas de Cs: dimisión de la directiva en bloque.

Los dirigentes de Jóvenes de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana han presentado este viernes la dimisión de sus cargos orgánicos por desavenencias con la dirección del partido, a la que ven más preocupada por las fotos y la lucha de egos que por organizar el partido. En concreto, han dejado el cargo el secretario autonómico de jóvenes de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Pablo Rodríguez, y los secretarios provinciales de Castellón, Teresa Diago; Valencia, Marcos Serna; y Alicante, Natalia Sanchiz.

En declaraciones a EFE, Pablo Rodríguez ha criticado que en estos momentos el partido en esta comunidad autónoma está más centrado "en las fotos, y en una lucha de poder y de egos", que en sacar adelante a esta formación. En un comunicado conjunto, los responsables de Jóvenes de Ciudadanos aseguran sentir el deber de cerrar su etapa al frente de la organización, y por ello han decidido "dar un paso al lado para que otras personas sigan el trabajo".

Han agradecido a todos los jóvenes de la Comunitdad Valenciana el esfuerzo que realizan cada día para sacar este proyecto adelante, y recuerdan que sin los jóvenes "el partido estaría peor de lo que ahora mismo se encuentra". "Sois un valor fundamental y el partido debe valoraros como tal", añaden. Asimismo, piden a todos los integrantes de esta organización juvenil que no se dejen utilizar "por ningún portavoz, concejal, cargo institucional, orgánico, etc. para beneficio ni imagen propia". Los cuatro dirigentes se lamentan también de esta situación, porque, actualmente, la Comunidad Valenciana "es la que más representantes autonómicos tiene tras la debacle de Andalucía" y creen que el partido "no es consciente" de ello.

La dirección de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana ha defendido que los jóvenes "son parte fundamental del presente y futuro del proyecto liberal" para esta autonomía, y ha agradecido el trabajo de los dirigentes de la organización juvenil del partido que han dimitido. Ha afirmado que el partido "cuenta con enorme talento y una estructura fuerte entre sus bases más jóvenes y está ultimando los nuevos nombramientos para liderar al colectivo juvenil del partido", unos nombres que, según ha afirmado, "se darán a conocer a la mayor brevedad".