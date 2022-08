Ignacio Aguado deja de ser afiliado de Cs alegando que no cree en la refundación

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder regional de Ciudadanos entre 2015 y 2021, Ignacio Aguado, ha solicitado su baja como afiliado de Ciudadanos aduciendo que no cree en el proceso de refundación puesto en marcha tras las últimas debacles electorales y lanzando una crítica directa a la Ejecutiva que lo ha iniciado, según ha informado este lunes a través de su cuenta de Twitter.

Aguado, que tras las elecciones de Andalucía -cuando Ciudadanos desapareció del Parlamento autonómico- ya pidió públicamente la dimisión de toda la Ejecutiva nacional y la convocatoria de un Congreso Extraordinario, ha explicado que la sucesión de malos resultados electorales en Andalucía, Cataluña, Madrid y Castilla y León son "motivo suficiente" para que el liderazgo 'naranja' dimitiera de forma inmediata para acordar un "nuevo rumbo y liderazgo" en un Congreso.

Tras 9 años de militancia, esta mañana he solicitado mi baja como afiliado de Ciudadanos.



Comparto aquí las razones que me han llevado a tomar esta decisión. pic.twitter.com/Q4htQByK2y — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) August 22, 2022

Así, ha lamentado que ninguna de las dos cosas sucediera y, en cambio, ha reprochado a la dirección de Ciudadanos por "emprender una huida hacia adelante", que "no comparte", "disfrazada de una refundación" en la que "no cree". A juicio del ex vice presidente de la Comunidad de Madrid, el "problema" no son ni las ideas ni los principios fundacionales del partido, sino "la ausencia total de estrategia, el desgaste de la marca y la falta de un liderazgo capaz de volver a ilusionar a los votantes". "Para poner remedio a eso, o al menos intentarlo, no hace falta una refundación, sino un Congreso", ha incidido.

En el caso de que la refundación "fuera necesaria", Aguado cree que "tendría que ser impulsada por una nueva Ejecutiva y no por la misma que lleva tres años encadenando un fracaso electoral tras otro". "Lamentablemente, no parece que mi petición o mis argumentos hayan tenido algún tipo de efecto sobre quienes deben tomar estas decisiones", ha agregado, señalando que es algo que "siente de veras". En esta línea, ha asegurado que se da de baja como afiliado con "enorme pena" pero también "con la cabeza alta", al tiempo que ha agradecido a compañeros y votantes que confiaron en él para que Ciudadanos figurara en el parlamento madrileño y después en el Gobierno autonómico. "Mi paso por Ciudadanos acaba hoy, pero mi amor por España y mi empeño por legar a mi hijo un país de ciudadanos libres e iguales seguirán vivos para siempre", ha remachado.

Aguado lideró Ciudadanos en la Comunidad de Madrid tras ser elegido en unas primarias internas en el año 2015, año en que el partido naranja obtuvo su primera representación en la Asamblea regional con 17 escaños. Estos resultaron imprescindibles para que Cristina Cifuentes (Partido Popular) pudiera ser elegida presidenta regional, tras lo cual la formación 'naranja' decidió no entrar en el gobierno y promover su agenda política desde la oposición y con pactos puntuales con los populares. Cs mantuvo en el poder al PP pese al escándalo generado tras hacerse público el caso del máster de Cifuentes y acabó acogiendo en sus filas a su sucesor, Ángel Garrido.

En 2019, ambas formaciones volvieron a reeditar coalición, los liberales obtuvieron 26 escaños y, pese a que Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, ganó las elecciones, su acuerdo de "socios preferentes" impulsó el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como presidenta madrileña. Ella misma fue quien, en marzo de 2021, aprovechó la coyuntura política derivada de la moción de censura que Cs impulsó en la Asamblea regional de Murcia para expulsar a sus socios del Gobierno madrileño y convocar elecciones anticipadas, que acabaron suponiendo la desaparición de Ciudadanos en la institución tras cosechar menos del 3% de los votos.