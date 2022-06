El taxi pide 15.777 autorizaciones VTC urbanas para salvar al sector en Madrid. 

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha solicitado un total de 15.777 autorizaciones urbanas de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), una por cada licencia de taxi de la Comunidad, con el fin de proteger al sector como servicio público. Así lo ha dado a conocer la entidad, tras la entrada en vigor, el pasado martes, 14 de junio, de la modificación de la Ley de Transportes aprobada en la Comunidad de Madrid, con la que "pretende liberalizar el sector para equiparar a las VTC al servicio público del taxi, pero eximiéndoles de responsabilidades y normativa", recoge la FPTM en un comunicado.

Esta normativa busca, según el Ejecutivo regional, que los VTC puedan seguir ejerciendo su actividad en octubre, cuando se vence el plazo del conocido como 'Decreto Ábalos', que marcaba que si en ese mes de este año no las autonomías no regulaban este servicio no podrían seguir trabajando. Según el presidente de la FPTM, Julio Sanz, "este es el primero de los pasos" que ya anunciaron que darían para intentar frenar el "atropello que se está produciendo contra el taxi con el único interés de favorecer a tres multinacionales titulares de la gran mayoría de las autorizaciones VTC que operan en la capital".

En este sentido, ha incidido en que en Madrid ya existe un servicio público que realiza servicios urbanos sin precontratación, que es el taxi y que por ello "se ha solicitado estas autorizaciones, una por cada taxista". "Siguiendo el planteamiento de la nueva Ley, solicitamos las mismas licencias de transporte urbano, algo que, de no haber intereses específicos, no debería de presentar ningún problema", ha añadido. Además, desde la FPTM han hecho un llamamiento al resto de asociaciones y taxistas que prestan servicio fuera del Área de Prestación Conjunta (APC) para que realicen la misma solicitud. "Es una cuestión que nos afecta a todo el transporte urbano, por lo que animamos a los compañeros de Torrejón de Ardoz, de Alcalá de Henares, de Sierra Norte... a que hagan lo propio en sus APC", ha subrayado Sanz.