Las visitas a casa rural o cámpines ya están en cifras precovid: suben un 239%

El sector turístico ha dejado atrás la pandemia y así lo avala un día más el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ahora son los alojamientos turísticos no hoteleros (apartamentos, cámpines, casas rurales y albergues) los que han superado la cifra de los 9,3 millones de usuarios, lo que supone casi cuadruplicar (238,7%) la cifra registrada en el mismo mes de 2021, cuando se registraron 2,7 millones. Las noches consumidas en este tipo de establecimientos por los no residentes se multiplicaron por más de seis sobre el año anterior (hasta 4,668 millones), ya muy cerca de los niveles de 2019 (4,9 millones). Las pernoctaciones de los nacionales sumaron este pasado abril 4,7 millones, por encima de los 3,94 millones de noches de ese mes antes de la pandemia. En total se registraron en estos alojamientos 2,57 millones de viajeros en abril, casi medio millón más de los que se contabilizaron hace tres años. De ellos, 1,23 millones eran residentes y 865.400, no residentes.

Los precios suben, pero menos que en los hoteles

Los precios de los apartamentos subieron un 13,8% en abril y los de los alojamientos rurales aumentaron el 8,8%, con lo que acumulan 11 meses seguidos de alzas, mientras que las tarifas de los cámpines bajaron el 0,5%. Los aumentos de precios de apartamentos y casas rurales se sitúan por debajo de lo que crecieron los de los hoteles en abril (29,5%) según la estadística que difundió el INE la semana pasada.

Lsa noches en apartamentos se multiplican por 4,5

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron el 349 % en abril (4,55 millones): las de residentes subieron el 134 % (1,53 millones) y las de extranjeros, el 737 % (3,03 millones). La estancia media bajó un 4,9% respecto a abril de 2021, hasta 4,6 pernoctaciones por viajero, y se ocuparon el 32,4 % de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, el triple que un año antes. Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representan el 66,5% del total, con Reino Unido como el principal mercado emisor, con más de un millón. El siguiente mercado emisor fue Alemania, con 392.889.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones y casi seis veces más que en abril de 2021. La isla de Tenerife se sitúa en primer lugar, con casi 614.000 noches. No obstante, la comunidad autónoma con mayor ocupación fue Madrid, con el 59,2 % de los apartamentos ofertados, y la costa de Barcelona la zona con mayor grado de ocupación en apartamentos (86,6%).

Los cámpines suben el 130%

En cámpines las noches consumidas en abril subieron el 130 % (hasta 3,15 millones), de las que más de un tercio las hicieron no residentes, con Alemania como principal emisor. Cataluña fue el destino mas elegido con más de 1,3 millones de pernoctaciones, con la Costa Dorada (Tarragona) en primer lugar, aunque el mayor grado de ocupación entre comunidades autónomas se dio en La Rioja (59,3 % de las parcelas ofertadas). Las noches en casas rurales sumaron 1,076 millones (aumento del 225 %), con mayor impulso entre los no residentes (se multiplicaron por cinco, hasta 233.000) que en los nacionales (por tres, hasta 843.000). Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 185.357 pernoctaciones, un 317 % más que en abril de 2021 y Baleares alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 50,8 % de las plazas ofertadas. En abril se registran 592.617 pernoctaciones en albergues, lo que supone un aumento anual del 972 %, con crecimientos del 587 % en las de residentes y del 2.293 % en las de no residentes.

Los británicos confirman su vuelta a España

Si se suman los hoteles, el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles computaron 11,23 millones de viajeros en abril, cifra idéntica a la de ese mes de 2019. Las pernoctaciones en todos los establecimientos sumaron 34,51 millones, algo por debajo de los 35,7 millones de entonces. Del total de pernoctaciones en alojamientos colectivos, un 72,8% corresponde a hoteles y el 27,2% restante, a alojamientos extrahoteleros.

Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el británico (con el 24,7 % del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (18,5%) y el francés (9,6%). Canarias fue el destino preferido, con más de 7,3 millones de pernoctaciones (un 648,1 % más que en abril de 2021). Le siguen Cataluña, con más de 5,9 millones (aumento del 344,6%) y Andalucía, con más de 5,6 millones (562% más).