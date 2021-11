Cabify valora la OPV como alternativa y prevé 14 millones de pérdidas brutas

Sin fecha concreta, pero sobre la mesa. Cabify valora como alternativa la salida a bolsa para lograr más recursos y dar salida a algunos de sus accionistas históricos, entre los que se encuentran el gigante japonés Rakuten o el fondo español Seaya Ventures. Lo hace en un año 2021 en el que ha recuperado los niveles de facturación previos a la pandemia del coronavirus, pero en el que no lograrán un Ebitda (resultado bruto de explotación) positivo pese a la mejora prevista en diciembre. La compañía espera unas pérdidas operativas para todo 2021 de unos 14 millones de euros.

"No hay una fecha concreta sobre la mesa; la salida a bolsa es una opción, una herramienta para financiar nuestros planes de crecimiento", aseguraba esta martes en una comparecencia pública con motivo del 10º aniversario de la empresa el responsable financiero (CFO), Antonio España, que aterrizó hace meses en la compañía con el cometido, entre otros, de llegar al parqué bursátil. En la retina está la SPAC (sociedad de cheque en blanco) que está preparando la británica-israelí Gett para su estreno.

En ese cometido han sacado pecho de los números de 'rentabilidad' económica en las cuentas de este año 2021, posterior al primer golpe de la pandemia. España ha insistido en que en diciembre obtendrán 100.000 euros de Ebitda positivo global en las cuentas consolidadas de todo el grupo, lo que refleja que se encuentran en la "fase de recuperación". Sin embargo, las cifras de todo el ejercicio arrojarán unas pérdidas operativas de unos 14 millones. ¿Y el resultado neto después de las amortizaciones de licencias y otras inversiones y el pago de los intereses de la deuda? La compañía no aporta este dato pero por lógica será sensiblemente mayor.

En este tiempo, la empresa ha obtenido financiación extra no sólo a través de deuda bancaria, sino también con ventas de activos no estratégicos como las acciones con las que contaban en Glovo -por las que ingresaron unos 50 millones de euros-, tal y como desveló La Información. No ha habido rondas, pese al intento que hubo en su momento a finales de 2018. Esto ha hecho que el accionariado apenas haya vivido cambios significativos, con Rakuten Capital como el principal accionista con más del 40% de los títulos. ¿Hay posibilidades de salir a por una ronda? "No necesitamos una ronda para seguir operando; teníamos una reserva de caja que nos ha permitido subsistir", ha afirmado De Antonio.

Una de las claves en los próximos meses es consolidar la recuperación en España. Latinoamérica, donde Cabify opera en 7 países, la ha asumido de una manera mucho más intensa. En todo el grupo esperan alcanzar el último trimestre del año una facturación bruta -la cantidad total cobrada por Cabify por cada uno de los viajes- de 166 millones de euros, la misma cantidad que el mismo periodo de 2019. Para todo el ejercicio se espera alcanzar los 516 millones de dólares.

"En España necesitaremos unos meses más para alcanzar esos niveles pre-pandemia", ha apuntado España. También ha sido desigual el comportamiento en segmentos, con un mayor crecimiento de los viajes privados y una ralentización en las empresas, donde las restricciones de movilidad y los menores viajes corporativos han afectado a la evolución. Esperan por tanto una recuperación, pero Juan de Antonio, fundador y CEO de la empresa, no ha dado previsiones sobre el próximo invierno y la evolución de la Covid y la variante Omicron.

Para tratar de apretar e incrementar los ingresos de todo el grupo, la empresa ha confirmado que ofrecerá envíos de comida -ahora lo tiene activo en España a través de su alianza con Lola Market, adquirida recientemente por Glovo- en Latinoamérica en el año 2022. Hoy la compañía opera en siete países allí: Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

En el mercado español hay una 'espada de Damocles' clara: la regulación del mercado de vehículos con conductor (VTC). El llamado 'Decreto Ábalos' ponía fecha de caducidad a las licencias: el año 2022. Ante este escenario, De Antonio ha lamentado que la situación es "difícil de entender y un poco extraña". Ha animado a las comunidades autónomas para que regulen dentro del plazo previsto en la ley. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado su intención de hacerlo, aunque el resto aún no ha movido ficha. En caso de que se cumplan los tiempos, estos permisos sólo podrán utilizarse para servicios interurbanos, que representan una parte ínfima del negocio de plataformas como Uber o Cabify.