Nike abre sus puertas en La Vaguada después de las obras del centro comercial

Las obras de La Vaguada han abierto hueco a Nike en La Vaguada. Desde ayer el madrileño centro comercial suma a su oferta comercial una tienda de la firma americana con la que la firma deportiva refuerza su presencia en España con la apertura de una nueva tienda bajo el modelo Nike Well Collective, según informa la multinacional estadounidense en un comunicado. Con un horario de lunes a sábado de 10:00 a 22:00h y domingos y festivos de 11:00 a 21:00h estará situada en la planta cero (local 93-96).

En concreto, Nike Well Collective La Vaguada, que está operada por Percassi, es la última incorporación a la flota de tiendas de Nike en EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

La multinacional, que cuenta con más de una treintena de espacios en España, inició el pasado mes de julio la transformación de sus tiendas Live a este nuevo concepto de Well Collective, que está basado en cinco pilares de un entrenamiento holístico como son el movimiento, mindfulness, nutrición, descanso y conexión.

Estos cinco aspectos definen la nueva manera en la que la multinacional estadounidense quiere apoyar todos los aspectos del bienestar a través de su ecosistema, que incluye tiendas, redes sociales y el contenido de sus aplicaciones, Nike Run Club y Nike Training Club.

De esta forma, Nike Well Collective busca proporcionar recursos, inspiración y conocimiento para mover el cuerpo desde deportes tradicionales a actividades como danza, yoga, caminar y estiramientos.

En España, la marca estadounidense contaba con seis tiendas bajo este concepto, que se están transformando progresivamente y que están ubicadas dos en Madrid y Barcelona, y una en San Sebastián y otra en Marbella (Málaga), a las que se une ahora la nueva apertura de La Vaguada.

La multinacional ha señalado que en las tiendas Nike Well Collective se facilita a la mujer la elección de los productos más adecuados para su propio estilo de vida, el momento en el que se encuentran en su vida deportiva, etc. Como todas las tiendas Nike, los espacios Well Collective seguirán evolucionando a lo largo del tiempo para seguir inspirando y dando servicio a los consumidores con nuevos productos y experiencias.