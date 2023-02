Baleària confirma su interés en una posible compra de la naviera Armas.

Durante la presentación de los resultados de Balèaria, su presidente Adolfo Utor ha asegurado que la compañía está "posicionada" por si la naviera canaria Armas sale a la venta: "Estamos muy pendientes", ha destacado Utor. "Es cierto que los actuales propietarios no tienen vocación de pertenencia" y que por ello están "en la parrilla de salida" y ha habido contactos. No obstante, también ha incidido en que su prioridad es la de seguir adquiriendo buques y en seguir aumentando rutas, "lo que no quiere decir que si se ponen a tiro", Baleària vaya a "estar".

La naviera alicantina ha transportado en 2022 a 4.770.000 pasajeros, 1.211.000 vehículos y 7.037.000 metros lineales de carga, cifras que han permitido aumentar su facturación un 42% respecto a 2021. Estas cantidades suponen "el mejor resultado de la historia de la naviera, que en 2023 cumple 25 años".

El presidente de la naviera, Adolfo Utor, -que ha presentado en rueda de prensa el Informe de Sostenibilidad de 2022- ha destacado que "se han obtenido unos ingresos históricos de 563 millones de euros". "Una eficiente gestión del gasto y una adecuada capacidad de adaptación a un entorno volátil han sido las claves, así como las acertadas decisiones tomadas con anterioridad en el mercado de derivados del combustible", ha apuntado.

Con una flota de 34 buques operando 25 rutas en seis países, en 2022 Baleària se afianzó como la naviera líder en España. En cuanto a pasajeros, transportó un 64% más respecto a 2021 y esta área pasó a suponer casi el 60% del volumen de negocio de la compañía. Las rutas con Baleares mantuvieron una alta ocupación, mientras que la apertura de fronteras con Marruecos y Argelia implicó una elevada demanda, que a su vez influyó positivamente en los tráficos con Ceuta y Melilla.

Asimismo, la reactivación de las rutas internacionales permitió que el 19% de los pasajeros de Baleària provinieran de éstas. "Ha sido un año récord para Baleària; la apertura de fronteras en mayo supuso un impulso a un año que ya estaba siendo bueno", ha señalado Utor. En cuanto al transporte de mercancías, Baleària creció un 6% en el global de sus rutas y reafirmó su liderazgo en Baleares, donde sigue siendo la única naviera que cubre todas las rutas interinsulares con servicios diarios.

Para reforzar el transporte de mercancías con el norte de África, la compañía marítima abrió una nueva ruta entre Motril y Tánger. Por otra parte, consolidó su crecimiento en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, así como en Canarias, donde incrementó de dos a tres las salidas semanales. El transporte de mercancías en las rutas internacionales supuso el 24% sobre el global de la naviera.

Inversiones

La compañía invirtió 61 millones de euros, destinados principalmente a la flota. Por una parte, botó el primer ferry eléctrico de España, el Cap de Barbaria, que empezará a operar este verano con emisiones cero en las aproximaciones y estancias a puerto. Por otra, empezó la construcción del fast ferry Margarita Salas, con mayor potencia y eficiencia que su predecesor, el Eleanor Roosevelt, y finalizó el retrofit del ferry Hedy Lamarr.

Estos buques están dotados de motores duales, que utilizan distintos combustibles. El índice de fidelidad, tanto en pasajeros como en clientes de carga, se situó alrededor del 95%, según Baleària. Baleària también ha invertido casi medio millón de euros en la formación de sus colaboradores. En el caso de las mujeres en plantilla, estas han aumentado un 36%.

Entre otros datos, destaca que el 'cash flow' social de la compañía se situó en 697 millones de euros. el 78% de los proveedores son locales y más de 20.000 personas han disfrutado de las exposiciones programadas por la Fundación Baleària. La entidad realizó más de 400 acciones y colaboraciones, entre las que se encuentra la gestión del viaje y alojamiento de 25 refugiados familiares de tripulantes ucranianos, la campaña interna de recogida de productos de primera necesidad y el transporte gratuito de más de 150 refugiados y 125