CAF mantiene su previsión de crecer un 10% a pesar del impacto de Ucrania.

El consejero delegado de CAF, Javier Martínez Ojinaga, ha dicho que factores como la crisis de suministros, la guerra de Ucrania o el repunte de la inflación también han tenido su "impacto" en la actividad de la firma guipuzcoana, que mantiene su previsión de crecer un 10% anual hasta alcanzar los 4.800 millones en ventas en 2026.

Martínez Ojinaga ha hecho estas declaraciones este lunes en San Sebastián en un acto organizado por la asociación Deusto Business Alumni, en el que ha declinado eludir a los errores cometidos en el diseño de los trenes destinados a Cantabria y Asturias, que fueron detectados por la propia CAF.

El responsable de CAF se ha referido al plan estratégico de la empresa a través del cual aspira a alcanzar los 4.800 millones en ventas en 2026 y reserva además una cantidad de unos 550 millones de euros para la adquisición o inversión en empresas del sector.

Ha asegurado que el objetivo es crecer a un 10% anual, aumentar los márgenes a un ritmo "algo superior" al de las ventas y, en términos de sostenibilidad, introducir mejoras en diferentes ámbitos, "particularmente en el medio ambiental" con una reducción de emisiones progresiva hasta el final del período.

Ha indicado que la crisis de suministros o la invasión de Ucrania no han afectado a la inversión en movilidad en el mundo, ya que el último año ha sido "espectacular" para CAF en cuanto a contratación. No obstante, ha reconocido el "impacto" que estos factores han podido tener en la ejecución de proyectos y resultados y ha señalado que CAF ha dejado "caer" algún proyecto porque el cliente no aceptaba un incremento de precio.

Ha indicado que CAF tiene "dos tercios" de la cartera de pedidos "cubiertos" ante la escalada de precios y ha adelantado que se prevé ya una "cierta normalización de las rentabilidades del negocio de autobús" para 2023 y en el caso de los trenes para 2024.

Respecto a la cantidad de 550 millones que CAF reserva para posibles adquisiciones, Martínez Ojinaga ha explicado que el análisis de este tipo de operaciones es algo "continuo, recurrente" y ha comentado que un foco de interés serían las operaciones corporativas para soluciones de movilidad inteligente.

Una empresa de "la Champions"

Martínez Ojinaga ha definido a CAF como una empresa de "la Champions", que es capaz de ser proveedora de proyectos integrales, los últimos de los cuales han tenido un importe medio de unos 700 millones de euros. La inversión es otro de los ejes estratégicos de CAF, que dedica a este apartado más del 1,5% de las ventas para el desarrollo de distintos proyectos vinculados al almacenamiento de energía, la descarbonización, la señalización, el hidrógeno o el metro automático.

El "tren" sigue siendo "el ancla" del negocio de esta empresa centenaria, con sede en Beasain (Guipúzcoa), que pasó de ser un fabricante de material ferroviario a un proveedor global de soluciones integrales en movilidad, que cerró 2021 con una plantilla de 13.284 personas, ocho plantas en el mundo y más de cien centros de mantenimiento.