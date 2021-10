Citi advierte de una esclerosis inversora en las grandes fortunas a nivel mundial

Citi lanza una advertencia a las grandes fortunas y 'family office'. Es frecuente que este tipo de inversores acumule liquidez en épocas de incertidumbre a la espera de un contexto de mayor seguridad y certeza, si bien el área de gestión de patrimonios del banco neoyorquino les pide ahora que se dejen de excusas y que se lancen a realizar inversiones. Cree que el efectivo del que disponen es un sinsentido y supone una estrategia inconsistente con las oportunidades reales que hay en el mercado.

El grupo señala en su último informe sobre banca privada que no es extraño que las 'family office' conserven en torno a un 20% de su patrimonio en efectivo y en activos de elevada liquidez, pero cree que actualmente estas cantidades no tienen mucho sentido. Citi calcula que esa asignación ha resultado en una disminución neta del valor de la riqueza de un 12% en la última década. Y avisa: en caso de que no empiecen tomar posiciones continuará disminuyendo, hasta un 17% en los próximos diez años. "Los pretextos para mantener reservas de efectivo, que suelen ser por la esperanza de encontrar oportunidades futuras o por la búsqueda de seguridad, son incompatibles con la realidad de los mercados", indica.

Los expertos en grandes patrimonios de la entidad son claros: "No importa cuál sea el motivo, creemos que esta posición perjudica la potencial rentabilidad general de una cartera dado el entorno de bajos rendimientos". Ve prudente que este tipo de inversores examinen seriamente las principales razones con las que siguen apoyando esa idea de mantener tanto efectivo. Actualmente, un 32% de los grandes inversores tiene más de un 20% de su portfolio en efectivo o en activos de alta liquidez, un 37% mantiene menos de un 10% con este planteamiento y un 31% tiene un porcentaje de su cartera de entre el 10% y el 20%. El banco asegura que los datos de sus propios clientes confirman porcentajes mayores a los de esta encuesta que ha realizado sobre más de 156 'family office'.

"No cabe duda de que estos grupos siguen dispuestos a sacrificar la rentabilidad a medio plazo para mantener altos niveles de liquidez", repara Citi. De hecho, casi un tercio de las sucursales de banca privada informan de que tienen alrededor de un 20% de efectivo o más. Las conversaciones con los clientes sugieren que tienen un especial interés por mantener esta posición porque otorga flexibilidad y capacidad para actuar con rapidez ante oportunidades clave. Más del 70% de este tipo de 'clúster' espera al menos una rentabilidad mínima del 5% en un año.

Una irónica dicotomía...

Aunque suene extraño dado los elevados niveles de efectivo que mantienen , la inflación, que Citi califica de "trituradora de dinero", es la principal preocupación de los grandes patrimonios a corto plazo. El proceso inflacionario encabeza la lista de las inquietudes de los clientes durante los próximos doce meses, seguida del desarrollo de la crisis sanitaria y las nuevas variantes del coronavirus. El grupo neoyorquino entiende que el Covid-19 está siendo el responsable de la mayor parte de los últimos incrementos de la inflación en la economía mundial, pero reconoce que hay elementos duraderos.

Para Citi, existen estrategias relacionadas con los niveles de tolerancia al riesgo que pueden funcionar mejor sin tener que bloquear el dinero. El efectivo en dólares estadounidenses ha perdido el 5% de su poder adquisitivo debido a la inflación durante el año pasado. En nuestra opinión, es probable que pierda un 3% más en el próximo año, con otra década de pérdidas más allá. Citi ve con buenos ojos una estrategia basada en la inversión en acciones de dividendo, en empresas dedicadas a la atención médica y hospitalaria y en compañías de alto potencial de crecimiento. "Se beneficiarán del entorno en el que es probable que nos encontremos en el corto plazo", ha indicado. Pero también considera que presentan mejores perspectivas el capital privado, el sector inmobiliario y el mercado alternativo.

Citi también incluye en su informe una apreciación sobre los criptoactivos dado el creciente interés que han ido adquiriendo en los últimos años. En cualquier caso, considera que existe una mezcla de interés y escepticismo alrededor de estos activos basados en tecnología blockchain. Solamente el 7% de los 'family office' analizados ha asignado menos del 10% de su cartera en criptoactivos, mientras que el 16% tiene entre nada y un 5%, y hasta un 25% está esperando a una mayor claridad. El 52% restante directamente no está interesado en realizar inversiones de este tipo.