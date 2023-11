CNMC tumba la denuncia por competencia desleal a Trivago en búsquedas de hoteles

No hay competencia desleal de Trivago en la clasificación de los hoteles dentro de sus búsquedas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) opta por archivar una denuncia presentada por la organización de consumidores española Facua al entender que no existen incumplimientos en la aplicación del algoritmo de posición y de las políticas comerciales de anuncios promocionados por parte del agregador estadounidense, que cotiza en el mercado americano pero está controlado por el gigante Expedia. En 2022, un tribunal federal australiano multó a la compañía con 45 millones de dólares por ello.

A mediados de 2019, Facua presentó una denuncia contra Trivago. Argumentaba que los resultados de sus búsquedas posicionaban mejor a los hoteles que más pagaban y que los precios no siempre coincidían con los de las páginas web de los establecimientos. Entendía que había un incumplimiento de la Ley de Competencia, al considerar “engañosa” información que se aportaba por el agregador. Esto llevó a la Dirección de Competencia de la CNMC a iniciar una “información reservada”. En septiembre, requirió información a la multinacional y pidió una ampliación a mediados de 2020. En abril de este año propuso el archivo de la denuncia. Ahora, el consejo de la Sala de la Competencia acoge esos argumentos y lo tumba, según queda reflejado en una resolución consultada por La Información.

En las conclusiones, la Sala apunta que no hay indicios de que las conductas constituyan un acto de competencia desleal. Precisa que la web señala “claramente” que la posición destacada se debe entre otras cuestiones a la compensación de las webs de reserva y que los precios podrían no estar siempre actualizados. Y descarta que existan pruebas de un “engaño”. Facua insistía en su denuncia en que esa información no estaba claramente especificada en las búsquedas -sí que lo está dentro del apartado de preguntas-.

La Sala insiste en que Trivago ha aportado información sobre los criterios empleados por el algoritmo de posición, que incluye la comisión cuando un consumidor hace clic en una oferta, aunque también otros factores como el precio o los criterios de búsqueda. Para la selección de ‘Recomendados’, también señalada por la denuncia, la CNMC insiste en que se emplea una función de dos algoritmos variables, que dan una puntuación compuesta. “Según la información aportada, no ofrece acuerdos preferentes o sistemas de posicionamiento a cambio de remuneración, es decir, se aplica el mismo algoritmo de clasificación general a todos los anunciantes y sus ofertas”, apostilla.

En esa clasificación, según plantea la resolución, Trivago ofrece hasta cuatro herramientas a los hoteles y agencias de viajes para gestionar su perfil público, el inventario, las pujas para anunciarse, las reservas ‘exprés’, entre otros. Las webs de reserva que quieren aparecer firman un contrato para conectarse a través de una ‘puerta’ (conocida en el argot por sus siglas en inglés API) a sus bases de datos y acceder a los precios actualizados. La compañía, además, exige que la web introduzca una puja (CPC, ‘coste por clic’) para aparecer en las búsquedas.

Este método de clasificación, el algoritmo y la información a los clientes siempre ha sido un asunto muy controvertido en Trivago en su relación con la industria hotelera y con el sector del turismo. El año pasado, un tribunal federal de Australia decidió multar con 44,7 millones de dólares a la empresa por engañar a los consumidores sobre las tarifas de sus habitaciones. Confirmaba la declaración de 2020 en el que fue declarado culpable por decirle a los clientes finales que mostraría tarifas más baratas, cuando esa clasificación se basaba exclusivamente en la tarifa más barata por clic, según el fallo. El caso se refería al sistema utilizado entre los años 2013 y 2018.

Cómo opera en España

Trivago opera en España desde su matriz en Países Bajos. De hecho, la denuncia de Facua se presentó contra esta misma sociedad. En España contaba con una filial local principal (Trivago Spain) que fue adquirida por la empresa alemana Metro AG. Completó la transacción en el año 2020, cuando el grupo dependiente de Expedia decidió reorganizar su presencia y trasladar parte de sus equipos a la oficina de Düsseldorf. De esta forma, el comprador se encargaba del centro de desarrollo que tenía sede en Palma de Mallorca y con los aproximadamente 60 empleados con los que contaba allí.

Esta conclusión que ahora se hace pública de la CNMC sobre la operativa de Trivago se conoce justo cuando el organismo mantiene una investigación a fondo sobre otro de los gigantes del turismo en internet: Booking. Hace ahora justo un año inició un expediente sancionador por prácticas anticompetitivas que afectaban a hoteles y agencias de viajes online. Esas prácticas consistirían en la posible imposición de “condiciones inequitativas” a los hoteles situados en España, y la implementación de políticas comerciales que habrían podido tener efectos exclusionarios sobre las demás agencias, así como sobre otros canales de venta digitales. El organismo aún no se ha pronunciado.