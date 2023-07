EEUU multa a Bank of America con 250 millones por abusos contra consumidores 

Estados Unidos impone una multa de 250 millones a Bank of America por abusos

Las autoridades de estadounidenses ha impuesto este martes a Bank of America (BoA), la segunda mayor entidad del país, una sanción de de 250 millones de dólares por cobrar comisiones duplicadas, abrir "cuentas falsas" y no pagar incentivos prometidos a los clientes de sus tarjetas de crédito. Así lo ha anunciado, en un comunicado, la oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) indicó que la entidad, que ha cometido otras infracciones en el pasado, perjudicó a "cientos de miles de consumidores" a lo largo de varios años y a través de "múltiples líneas de producto y servicios". En cualquier caso, la multa no ha hecho mella entre los inversores y sus acciones súbían dos horas después de la apertura alrededor del 0,5%.

La CFPB reprocha a BoA que haya cobrado "repetidamente" la comisión de 35 dólares establecida para una transacción rechazada por falta de fondos en la cuenta, algo que describe como un plan para "cosechar comisiones basura" y añade que supuso a la entidad "un ingreso adicional sustancial" con el paso de los años. Este organismo ha añadido también que, desde 2012, los empleados de BoA, para superar metas de ventas y criterios de evaluación, también abrieron cuentas de tarjetas de crédito sin que sus clientes lo supieran o lo hubieran autorizado, "usando y obteniendo ilegalmente" su información financiera para completar esas solicitudes sin permiso.

Por todo lo anterior, el regulador ha acusado al banco el cargo de comisiones injustificadas a los clientes, que sufrieron un impacto negativo en sus perfiles de crédito y tuvieron que invertir tiempo en corregir "errores". La apertura de cuentas falsas causó un escándalo hace años en el seno de otro gran banco estadounidense, Wells Fargo, cuyo negocio ha quedado lastrado debido a las multas e imposiciones para subsanar los problemas.

100 millones para compensar a los consumidores

También se acusa a Bank of America de captar clientes para abrir cuentas de tarjetas de crédito con ofertas de dinero en efectivo o en puntos y luego no haber pagado esos incentivos o bonus "a decenas de miles" de ellos. La sanciónc onsiste en unos 100 millones que irán destinados a compensar a los consumidores perjudicados y otros 150 millones de penalización para el CFPB y al organismo regulador de divisas en Estados Unidos.

No es la primera vez que la segunda entidad del país hace frente a este tipo de nsaciones. El año pasado tuvo que pagar 225 millones por problemas con el desembolso de prestaciones de desempleo estatales durante la pandemia de la Covid-19, mientras que hace casi una década se vio obligado a abonar 727 millones por prácticas ilegales relacionadas con las tarjetas de crédito