Primer paso para la fusión de Unicaja-Liberbank: así afectará a los clientes

La fusión de Unicaja y LIberbank está cerca de concretarse y solo falta que la ministra de Economía, Nadia Calviño, de el 'sí' definitivo, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) autorizase durante el día de ayer el proceso de integración entre ambas entidades. Una operación que, eso sí, estará sujeta a una serie de compromisos, mismo guion que la fusión entre Caixabank y Bankia.

Tras analizar el mercado de la banca minorista, la CNMC ha concluido que la absorción de Liberbank por parte de Uncaja Banco "no supondrá una amenaza para la competencia efectiva en este mercado a nivel nacional porque las cuotas resultantes no son relevantes, la adición (cuota de mercado que añade Liberbank a la nueva entidad) es reducida y existen competidores importantes".

Donde sí ha detectado que la fusión supone una amenaza para la competencia efectiva en el mercado de sucursales a nivel provincial, concretamente en Cáceres, de manera que ha llevado a cabo un análisis local y ha identificado los códigos postales donde ambas entidades solapan sus actividades en sucursales.

Comisiones

A pesar de que no quedará en situación de monopolio en los códigos postales detectados, la CNMC concluye que sí que puede existir riesgo para los clientes, como el aumento de las comisiones o el empeoramiento de las actuales condiciones. Así, la CNMC propone una serie de requisitos que Unicaja Banco debe cumplir.

En cuanto al riesgo de traspaso de clientes, Unicaja se ha comprometido a, durante un mínimo de 18 meses, comunicar a los clientes de Liberbank, de forma transparente, los posibles cambios de condiciones en productos y servicios que sean modificados como consecuencia de la fusión.

Antes de implementar dichos cambios, comunicará las nuevas comisiones aplicables como resultado de una modificación de un producto o servicio derivada de la fusión, así como los productos ofrecidos a los clientes de Unicaja Banco para los que los clientes provenientes de Liberbank cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos y sean equiparables o mejores a los que tengan contratados en Liberbank.

La entidad absorbente también comunicará a los clientes de Liberbank que las modificaciones entrarán en vigor en un plazo mínimo de 60 días en el caso de los clientes personas físicas (consumidores y autónomos) y de 30 días en el caso del resto de clientes, los derechos que tiene el cliente ante un cambio de condiciones y la libertad del cliente para cambiar de entidad bancaria.

Cuentas, préstamos...

Por lo general, tras este tipo de uniones, las entidades resultantes acostumbran a homogeneizar las condiciones de sus productos, así como sus tarifas, pero no se trata de un proceso inmediato. En el caso de modificarse las condiciones de algunos productos, con el fin de unificar la oferta actual de Unicaja y Liberbank, las entidades avisarían con dos meses de antelación. Es el margen que, se supone, tendría el cliente para aceptar los nuevos requisitos o cambiar de banco.

Los clientes de Liberbank, que sería la absorbida, experimentarían más cambios, ya que el IBAN de las cuentas podría cambiar, algo que, en cualquier caso, no supondría ningún perjuicio para los usuarios.

Si la fusión resulta favorable, las hipotecas o los préstamos no se verían afectados. Los titulares mantendrán las condiciones, ya que se trata de contratos con una duración definida, por lo que no podrían modificarse de forma unilateral.

Los requisitos para bonificar el tipo de interés de los créditos también serían los mismos tras la fusión (si una hipoteca rebaja el interés en un punto porcentual al domiciliar la nómina, tras la unión, esto no cambiaría). No obstante, las condiciones particulares de los productos vinculados sí podrían verse alteradas si no aparecen fijadas en las escrituras. Por ejemplo, las primas de los seguros podrían ser diferentes tras la renovación, se podrían incluir nuevas comisiones en tarjetas, etc.