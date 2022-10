El Gobierno autoriza a Aena la sociedad para gestionar 11 aeropuertos en Brasil.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a Aena para crear en Brasil la sociedad mercantil estatal Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB) para gestionar durante 30 años los once aeropuertos brasileños cuya concesión se adjudicó el pasado mes de agosto. El contrato, que se firmará previsiblemente en febrero de 2023, contempla una prórroga de cinco años. El grupo de los once aeropuertos registró en 2019 un total de 26,8 millones de pasajeros, el 12% del tráfico aéreo de Brasil en dicho ejercicio.

Entre ellos, se encuentra el de Congonhas-Sao Paulo, que es el segundo de mayor tráfico de todo el país y, por lo tanto, es el principal aeropuerto del grupo, con 22,8 millones de pasajeros en 2019, el 85% del conjunto. Los once aeropuertos están ubicados en los estados de São Paulo, Mato Grosso del Sur, Minas Gerais y Pará. Aena Brasil ya gestiona al 100% seis aeropuertos en la región Nordeste, por lo que, tras la firma de este contrato, operará una red de 17 aeropuertos en Brasil y será el gestor de la mayor red de aeropuertos concesionados del país.

Explora Brasil para exportar sus planes inmobiliarios

Al contrario de su hoja de ruta trazada en España, el estado del proceso en Brasil es más embrionario. No obstante, "se está iniciando el análisis" de algunos suelos susceptibles de encajar en proyectos inmobiliarios , según explican desde la compañía. Entre sus planes, la compañía pretende seleccionar los aeropuertos "potenciales", cuyos suelos puedan tener otros usos como el inmobiliario, el logístico y hasta el hotelero. La criba se realizará entre 17 plazas con 22,8 millones de pasajeros anuales (aproximadamente el 10,2% de todo el tráfico del país), tras una nueva subasta en la que se ha impuesto a otros rivales como Ferrovial.