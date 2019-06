IAG: "Nuestros planes, en caso de Brexit sin acuerdo, cumplen con la normativa"

IAG no teme al Brexit y lo ha vuelto a manifestar en la junta general de accionistas de la compañía que se celebra este mismo jueves en Madrid. "Los servicios seguirán operando con normalidad", confirma Antonio Vázquez, presidente del grupo que aglutina, entre otros, a Iberia y British Airways.

"En el mes de abril, nuestras aerolíneas presentaron sus planes sobre propiedad y control a las respectivas autoridades nacionales en España, Irlanda, Francia y Austria", continuaba diciendo. Según el presidente de la firma que se formó hace ha ocho años, el grupo cumple con las normativas. "Con gran satisfacción, hemos recibido confirmación por parte de los reguladores de estos países de que los planes de nuestras aerolíneas, en caso de un Brexit sin acuerdo, cumplen con la normativa aplicable sobre propiedad y control de la Unión Europea. Estas evaluaciones han sido enviadas a la Comisión Europea", señala.

En cambio, este escollo, el de la autoridad europea, es el último y más importante que tiene que salvar el grupo. "Hemos mantenido un diálogo permanente con las autoridades y gobiernos de los Estados miembros en los que nuestras aerolíneas desarrollan su actividad y con los organismos competentes de la Unión Europea", continuaba Vázquez.

Pese a que dicen no estar preocupados y cumplir con las normativas para poder seguir operando en el espacio aéreo comunitario pese a lo que se prevé sea un Brexit duro, Vázquez señala que "seguimos confiando en que el Reino Unido y la Unión Europea alcanzarán un principio de acuerdo en materia de transporte aéreo".

IAG levantará el límite de accionistas no europeos

La propietaria de Iberia tuvo que establecer el pasado mes de febrero una limitación a los accionistas no europeos en cumplimiento la normativa de la Comisión Europea que no permite extender licencias de vuelo dentro del espacio aéreo comunitario a compañías que no tengan al menos el 50% del capital en manos europeas.

En cambio, dejó fuera de esta limitación al capital británico que, de producirse finalmente un divorcio de Reino Unido sin acuerdo, no contaría dentro del porcentaje comunitario. Pero esto no parece preocupar a la matriz que a través de su presidente, Antonio Vázquez, ha señalado que "la compañía realiza un seguimiento de forma regular de la cifra de participación no europea y espera estar en posición de levantar esta limitación en cuanto el porcentaje de participación no europea se sitúe en los niveles adecuados".