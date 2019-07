Las pymes temen una subida fiscal que asfixie los mercados con poco margen

Las empresas temen el golpe de una subida fiscal por parte del nuevo Gobierno que les recorte aún más el margen de negocio y les asfixie. Esa amenaza, junto con la falta de personal cualificado para diferenciarse en el mercado y la necesidad de garantizarse una buena financiación para sacar nuevos proyectos adelante, son algunas de las grandes preocupaciones que surgieron en el 'Foro sobre empresas de éxito' patrocinado por Ibercaja y organizado por La Información.

Con el director del centro de empresas de Ibercaja en la oficina de la madrileña calle de Almagro, como anfitrión, el encuentro reunió a seis empresarios españoles de éxito con el fin de analizar la situación de sus compañías y sus respectivos sectores, explicar su escalada a la cima y también tratar de predecir el futuro y anticiparse a la demanda y los cambios tecnológicos. Jorge Fernández Aviñó, director comercial de MRM 2; Ana Alonso, directora general de Nuba; José Carrasco, director general de Fersay; Miguel Ángel Arana, CMO de Murprotect; Montserrat Hernández, directora general de Zona Atlántica de Algeco; y César Pascual, director de marketing y comunicación de Cervezas La Virgen coincidieron en un punto clave: el temor a la subida fiscal que llegaría de la mano del PSOE a Moncloa.

Jorge Fernández Aviñó, director comercial de MRM 2 / LI

"Las PYMES no nos podemos escapar de los impuestos, no hay ingeniería financiera", señaló Fernández Aviñó, de MRM 2, una cárnica mostoleña que cumple 60 años bajo el secreto de "captar las necesidades del consumidor e innovar lanzando productos que son necesitados", salvando las distancias de facturación con gigantes como Campofrío y El Pozo con productos de calidad "que logran satisfacer al cliente". Y es que su empresa, como la mayoría de pymes, tiene muy difícil moverse en términos de volumen y precios sin resentirse, añadido en su caso a los condicionantes sanitarios y una crisis del cerdo en China que ha encarecido la materia prima un 50% en Europa este 2019."Tenemos miedo porque nuestros márgenes son cada vez menores, por lo que cualquier variación fiscal nos viene a cuchillo", reconoció

También José Carrasco, de la empresa de componentes para electrodomésticos Fersay, señaló sin dudar que un incremento de los impuestos les será muy perjudicial. "En el momento en que nuestros márgenes bajan, que te metan más impuestos hace daño", aseguró, en la coyuntura de que su sector "vivirá años de grandes cambios para los que hay que saber estar en el lugar adecuado".

José Carrasco, director general de Fersay / LI

Ana Alonso, de la exclusiva agencia de viajes a medida Nuba, fue más allá y calificó estas posibles subidas como "medidas populistas" que asfixiarían a empresas como la suya, que ahora está proyectando una expansión en África después de comprar empresas de lujo en México: "El secreto de Nuba es haber adquirido compañías especializadas en el sector turístico, porque no podíamos quedarnos en una agencia de calle. Además, desde que abrimos hace 25 años seguimos una metodología de trabajo para mimar al cliente desde el momento en que contacta con nosotros".

Menos dura, pero igualmente crítica, se mostró Montserrat Hernández, que lamentó las subidas fiscales ya que "así la economía se ralentiza". La responsable de la Zona Atlántica de Algeco, líder en España en construcción modular, espera que la fiscalidad suba todavía más. "Es algo que al final repercute. Como trabajamos con otras empresas y alguien tiene que pagar eso, afecta al consumidor final", reseñó en el Foro Ibercaja. Aunque lo cierto es que su empresa ya superó épocas crudas, como la crisis del ladrillo, "que a todos afectó", dándole una vuelta de tuerca a las clásicas casetas de obra que ellos comercializan, entre otros productos modulares: "Buscamos darle un servicio 360 al cliente, que tenga a su alcance todo lo que necesite". Como por ejemplo, ofreciéndole una visualización mediante gafas de realidad virtual del producto final.

Miguel Ángel Arana, CMO de Murprotect / LI

Miguel Ángel Arana, por su parte, se resigna a aceptar la subida viendo la parte positiva: "Si pagamos impuestos significa que en Murprotect estamos facturando más". El problema para él no reside en el hecho de pagar, sino en "cómo se asigna eso". Frente a ello, César Pascual, uno de los cuatro "pipiolos" que descubrió la cerveza artesana en San Francisco y decidió en 2011 traer ese modelo de negocio a España con La Virgen, lucha porque el Ministerio de Hacienda considere a la cerveza como alimento "y no como alcohol", porque no es un destilado. "Cambiaría mucho la foto si no pagásemos el impuesto del alcohol", señaló.

Financiación moderada o autofinanciación

Menos que la fiscalidad les preocupa a estas seis pymes de éxito la financiación, sinónimo de que han hecho las cosas bien durante años. En todo caso, cada empresa maneja una fórmula y no todos requieren de la ayuda de las entidades bancarias, aunque la mayoría apuesta por la moderación. "Nosotros usamos la financiación para novedades, cuando lanzamos productos propios", confesó Carrasco, ya que Fersay reinvierte el 75% de sus beneficios en la propia empresa desde sus inicios, cuando dos amigos de 22 años -que se conocían desde los 11- se convirtieron en el primer servicio técnico en incluir televisores de sustitución para sus clientes. "Entonces nadie te quería financiar, y era cuando más lo necesitabas".

En MRM 2 tampoco tienen problemas con las financieras tras 60 años de experiencia. "Somos una empresa seria, que cumplimos, y transmitimos una confianza que es muy importante", destacó Fernández Aviñó, su director comercial. Sus claves: ser "moderados en las inversiones" y "medir mucho los pasos de cada proyecto, que no sean muy largos". Y en Murprotect, sencillamente, apuestan por no depender de inversiones bancarias. "El principio básico que seguimos es la rentabilidad de la autofinanciación, que nos permite mejorar día a día de forma independiente", aseguró Arana. ¿Y ello les puede frenar en su crecimiento? "Yo creo que no. Hay dos formas de llegar: o ser el primero o ser diferencial en los pequeños detalles", responde el CMO de una empresa pionera en el sector del tratamiento de humedades que se basa en "la coherencia, el compromiso, la confianza y el respeto".

Montserrat Hernández, directora general de Zona Atlántica de Algeco / LI

Gracias a trabajar con la administración pública y la industria, en Algeco pocas veces tienen que preocuparse, "ya que la industria muchas veces paga por adelantado y con el sector público siempre tienes seguridad", constató Montserrat Hernández. Y en Cervezas La Virgen, que empezó con los ahorros personales y ayudas familiares de sus cuatro fundadores, Pascual y sus socios pueden al fin dedicarse exclusivamente a producir, gracias a la entrada en su empresa de AB InBev, la mayor multinacional del sector a nivel mundial. "Llegó un momento en que nosotros no podíamos darle más financiación a La Virgen para crecer, y entonces llegó AB InBev", apuntó el director de marketing y comunicación.

Nuba también tiene que lidiar cada día con al financiación, pero no porque a esta agencia experta en viajes a medida le cueste encontrar financiación ("nuestro presidente es banquero y sabe perfectamente cómo hacerlo", señaló Alonso), sino por la propia idiosincrasia y dificultad del sector, con unos meses complicados como noviembre o febrero y otros más desahogados, como la temporada estival. "Tenemos una serie de compromisos bancarios que cumplir y es un sector que no es fácil, no da mucho margen. Cumplir con ello es una de nuestras presiones", confesó la directora general de Nuba, que en julio ya respira aliviada: llega el momento de recaudar.

El talento, escaso y sin motivación

César Pascual, director de marketing y comunicación de Cervezas La Virgen / LI

Los participantes en el Foro Ibercaja coincidieron en que entre sus grandes hándicap está el encontrar jóvenes talentos que contribuyan a perpetrar el éxito de la empresa. "Yo ya no sé qué más hacer. Traemos gente en prácticas, pero hay un problema de talento y también educativo: los jóvenes no tienen compromiso", lamentó Carrasco. El director general de Fersay apostilló que a los jóvenes "les han vendido la moto de que tienen que trabajar en una gran empresa, y en un país como España, con más del 99% de pymes, es un problema".

En ese sentido, Montserrat Hernández añadió que "no se trata solo de captar talentos, es también hacerles llegar de manera atractiva lo que ofrece la empresa para retenerlos", ya que muchas veces no consiguen adaptar a la pyme trabajadores procedentes de grandes empresas. Ni siquiera en la cervecera artesana La Virgen, "y eso que tenemos la ventaja de ser uno de los oficios más bonitos del mundo", señaló César Pascual entre risas. "Es un trabajo en el que se curra mucho. Cuando entra una persona le formamos en fábrica, porque necesariamente tiene que saber cómo se hace la cerveza, pero también pasa por embotellado, reparto... A algunos les ha costado adaptarse".

Un futuro de cambio

También los seis participantes están de acuerdo en que el mañana no tendrá nada que ver con el día de hoy en sus respectivos sectores. Casi todos afrontan ya la transformación digital y lidian con una competencia que prioriza la inmediatez, aunque lo hacen con optimismo... Y acercándose más al cliente. "Nos encanta llamar al futuro 'la ola que está por llegar', y tenemos que prepararnos para ese momento y ese lugar. La forma de escuchar es lo que demanda el cliente, porque la gente quiere que le entiendan", reflexionó Arana. "Cuando una persona llama por un problema de humedades, lo que hay detrás es un drama", añadió. Y Murprotect, para que cada historia tenga un final feliz, se apoya en la tecnología móvil y Alexa de Amazon para conocer en cada momento el estado de humedad de una pared.

Ana Alonso, directora general de Nuba / LI

En Nuba y MRM 2 miran fuera de las fronteras españolas como metáfora del futuro. La agencia, expandiéndose en África con el objetivo de abrir siete hoteles en los próximos tres años, apostando por la gastronomía con chefs de estrella Michelin, y también buscando entrar en el mundo de los cruceros. Incluso anticipándose a los gustos de cada viajero: "Nuestra idea es crear un sistema de marketing predictivo para saber dónde van a querer viajar nuestros clientes antes de que ellos lo sepan". En la cárnica mostoleña, entienden, se debe ir "en la dinámica de investigación hacia nuevas tendencias y productos" sin perder de vista la amenaza de la venta por internet; siempre pendientes, esos sí, de encontrar un nicho en el exterior porque "la exportación es necesaria".

Fersay, por su parte, prevé "años de grandes cambios", para los que espera saber estar preparado. Para ello se están focalizando en 'corners' dentro de grandes tiendas, invirtiendo en su marca para que los consumidores los conozcan tan bien como los reparadores. "Creo que veremos un 'corner' de Fersay en la sección de electrodomésticos de Hipercor", aventuró Carrasco, el director general de la compañía.

Y en el caso de La Virgen, que también tiene que seguir trabajando en el reconocimiento de marca, apuestan por la tecnología aplicada a la calidad, "y no a rebajar costes", para sobrevivir en un mercado que va a transformarse en los próximos años, con una burbuja de cerveceras artesanas a punto de estallar. "Pero van a ser unos años en los que, aunque la oferta de cerveza va a crecer, también va a mejorar la cultura cervecera", señaló César Pascual.