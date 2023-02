Manuel Muela renuncia a su cargo como consejero dominical de Unicaja Banco.

El consejero dominical Manuel Muela Martín-Buitrago ha comunicado su renuncia al asiento en el consejo de Unicaja Banco. Así se lo ha remitido la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de un comunicado este viernes.

En su escrito, Manuel Muela justifica la renuncia "en su discrepancia con el proceso que se sigue para su sustitución como consejero, teniendo mandato vigente, y la posición del Supervisor en dicho proceso". Así, su cargo dejará de tener efectos a la conclusión de la próxima Junta General Ordinaria, una vez cerradas las cuentas del ejercicio 2022.

Muela era uno de los cuatro consejeros que la fundación bancaria tiene en el consejo de administración de Unicaja Banco como accionista mayoritario con el 30,236% del capital. En diciembre, la fundación dio inicio a un proceso para sustituir a sus cuatro consejeros -Juan Fraile, Petra Mateos, Manuel Muela y Teresa Sáez- por Miguel González Moreno, Juan Antonio Izaguirre Ventosa, Natalia Sánchez Romero y José Ramón Sánchez Serrano, debido una cuestión de pérdida de confianza en sus antiguos representantes.

Tras la dimisión de Fraile

En enero, el banco anunció la designación por cooptación de Miguel González en sustitución de Fraile, quien semanas antes había presentado su dimisión como consejero "para facilitar cualquier proceso de renovación de los representantes del accionista", es decir, la fundación bancaria. El nombramiento de González está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

De esta forma, Muela ya es el segundo consejero de la fundación, tras Fraile, en dimitir, mientras que Petra Mateos y Teresa Sáez se mantienen como consejeras dominicales, a la espera de ser sustituidas, previsiblemente, en la próxima junta donde serán los accionistas los que aprueben los ceses y los nombramientos de los candidatos presentados por la fundación.

Además, el pasado 19 de enero, la entidad informaba de la renuncia de María Garaña como consejera independiente, una decisión que tendrá efectos a la conclusión de la próxima junta general ordinaria.

Una extensa trayectoria

El Sr. Muela es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Fue miembro de la Vicesecretaría General del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros.

Ocupó los cargos de Jefe de Negociado de las Cajas de Ahorros y Jefe de Sección de Entidades de Crédito en el Banco de España. También ha sido Presidente de la Comisión Liquidadora IGS - Mercado Hipotecario y Presidente Ejecutivo de las Comisiones Liquidadoras de varias Sociedades de Garantía Recíproca, a propuesta del Banco de España.

Ha desempeñado los siguientes cargos: Subdirector General y Secretario General Técnico de Caixa Catalunya, Director General de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, Consejero Delegado de Bank of Credit and Commerce, S.A.E., y Presidente Ejecutivo del Banco Europeo de Finanzas (en estos dos últimos casos, a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos), así como Consejero independiente del Grupo Caja3, Presidente no ejecutivo de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero) y Consejero de Caja de Seguros Reunidos, Compañías de Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER).