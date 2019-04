Repsol conocerá en los próximos días si EEUU sanciona su actividad en Venezuela.

El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha reconocido este jueves que la situación de Repsol, por su actividad en ese país, ha sido objeto de las conversaciones que ha mantenido con altos responsables del Gobierno español, y ha afirmado que espera "decisiones" por parte de Washington en los próximos días.

"La conclusión a la que llegamos es que el Gobierno español está muy preocupado por esto, pero creo que habrá decisiones tomadas en Washington en los próximos días", ha dicho en un encuentro con periodistas en Madrid.

El enviado de Donald Trump se reunió el miércoles con el secretario general de Asuntos Internacionales de Presidencia, José Manuel Albares, y con el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia. También, según ha desvelado, con el expresidente del Gobierno Felipe González, cuyas impresiones sobre Venezuela quería conocer dada su larga trayectoria en la región.

"Los responsables españoles mencionaron el caso", ha dicho, y no fue "ninguna sorpresa" porque también lo está haciendo la propia empresa en Washington, donde hay "discusiones muy activas" y "el caso está recibiendo mucha atención". No obstante, no ha dado detalles de en qué se traducirán esas decisiones de Washington y si tendrán impacto en la actividad de Repsol en Venezuela, presente en el país desde 1993.

"Conocemos los argumentos de Repsol, porque los han presentado, y estamos pensando formas de afrontar la situación que han descrito", ha señalado Abrams, añadiendo que, cuando él vuelva a Washington, aportará también las "explicaciones" que ha recibido en Madrid. "Esperamos afrontar la situación pronto", ha resumido.

Preguntado si durante su viaje ha habido alguna "negociación" de nuevas sanciones que puedan afectar a empresas europeas, el enviado estadounidense ha puntualizado que no hay "negociación" sobre sanciones, porque Estados Unidos adopta las que considera necesarias, y lo seguirá haciendo, y lo mismo hacen los europeos. Eso si, ha reconocido que la cuestión de las sanciones, y en particular contra individuos, ha estado sobre la mesa.

Reduce su exposición al país

Repsol ha proseguido recortando su exposición patrimonial en Venezuela, situándola a cierre de 2018 en 456 millones de euros, lo que supone una reducción de casi el 70% con respecto a los 1.480 millones de euros a que ascendía a finales de 2017.

Según consta en el informe anual de la petrolera, la exposición al país latinoamericano, que incluye fundamentalmente la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas, se ha reducido a lo largo de 2018 "significativamente", con unos saneamientos de más de 1.000 millones de euros, desde la exposición de 1.480 millones de euros con que contaba a cierre de 2017.

A cierre del tercer trimestre del pasado año, la exposición de la petrolera en Venezuela era de unos 796 millones de euros, por lo que la crisis política, económica y social, recrudecida en los últimos tiempos, en el país latinoamericano ha llevado a Repsol a continuar recortando este riesgo en el tramo final del año pasado.

El grupo presidido por Antonio Brufau ha procedido a realizar una evaluación de la recuperabilidad de sus inversiones, así como del riesgo de crédito sobre las cuentas a cobrar a PDVSA, que mantiene un acuerdo con Repsol de pago de deuda en forma de entregas de crudo.

Más de 1.100 millones de provisiones

Como consecuencia de ello, Repsol ha realizado unas provisiones por riesgos o deterioros reversibles de 1.159 millones de euros. En 2017, la partida por deterioros por Venezuela ascendió a 716 millones de euros.

De este importe, ha registrado en reservas 316 millones de euros como consecuencia de la provisión por riesgo de crédito y otros 843 millones de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Este último importe se debe, principalmente, a la evolución del sector petrolero en Venezuela, el aumento de la tasa de descuento (37,6% frente al 30% en 2017) y las modificaciones en los planes de explotación de los activos productivos de las entidades participadas en Venezuela (-205 millones de euros), así como al retraso en el cobro de las ventas y el aumento del riesgo de crédito, afectando al valor de los instrumentos de financiación y cuentas a cobrar a PDVSA (-630 millones de euros).

Presencia en Venezuela

Repsol está presente en Venezuela desde 1993 y actualmente tiene presencia en el país a través de su participación en empresas mixtas de crudo: 40% en Petroquiriquire (bloques Quiriquire, Menegrande, Barúa Motatán, todos ellos con vigencia hasta 2031) y 11% en Petrocarabobo (bloque Carabobo, con vigencia hasta 2035). También está presente en empresas licenciatarias de gas: 60% en Quiriquire Gas (vigencia hasta 2027) y 50% en Cardón IV (vigencia hasta 2036).

Todas estas inversiones del grupo se contabilizan por el método de participación, siendo el dólar americano su moneda funcional, excepto en el caso de Quiriquire Gas, en el que el bolívar es la moneda de referencia de sus ingresos y gastos operativos.

En 2018, la producción media de Repsol en Venezuela alcanzó los 62.000 de barriles equivalentes de petróleo día y sus reservas probadas al pasado 31 de diciembre ascienden a 514 millones de barriles equivalentes de petróleo.