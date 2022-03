Banco Sabadell mantiene sus objetivos estratégicos pese al impacto de la guerra

Banco Sabadell rechaza revisar su plan estratégico para 2023. La entidad considera que es prematuro realizar un análisis a la baja de los escenarios macroeconómicos. "Que yo sepa, César (González Bueno, el CEO) no me ha dicho que se vaya a cambiar el plan", ha señalado el presidente no ejecutivo del banco catalán, Josep Oliu, en un encuentro con periodistas organizado en Alicante, sede social de la entidad, con motivo de la celebración de la junta anual ordinaria de accionistas, que tendrá lugar este jueves , 24 de marzo.

Oliu tiene plena confianza de que alcanzará el 6% de rentabilidad (ROTE) marcado en su plan estratégico, que en sus cálculos ya incluía choques externos. Esta posición la toma el consejo de administración porque piensa que, aunque la guerra rusa sobre Ucrania puede afectar al ritmo de crecimiento, no lo hará sobre la recuperación. También descartan completamente la estanflación, una cuestión muy repetida por algunas instituciones internacionales, incluso por el Banco Central Europeo (BCE). "Aunque sea menor de lo previsto, aminorado por el efecto de la guerra, la recuperación se mantendrá", ha indicado Oliu, cuyas palabras han sido subrayadas por el CEO, César González-Bueno.

Aunque a medio plazo no ven ningún riesgo, sí que a corto plazo se prevén desajustes en el tejido empresarial debido a la inflación sostenida. "Hay vientos de cola favorable y la inflación traerá subida de tipos (...), pero también hay nubarrones", ha precisado Oliu, que observa la posibilidad de que se produzca un aumento de las tasas de morosidad de forma circunstancial, aunque no de manera importante. De cualquier forma, considera que el banco será capaz de mantener cualquier riesgo controlado.

La entidad comunicó en mayo del año pasado al mercado su nuevo Plan Estratégico para el periodo comprendido entre 2021 y 2023, una nueva hoja de ruta en solitario cuyas principales líneas mostraban un giro en su modelo de negocio y con el que espera que le lleven a un ROTE superior al 6% en 2023. Esto se traduciría en ganar unos 670 millones de euros a cierre del trienio. La entidad comenzó su plan con 2 millones de euros en beneficio a cierre de 2020 y un ROTE del 0,02%.

"TSB despertó y ahora incluso hay apetencia en el mercado"

Respecto a una posible fusión, ambos banqueros han reiterado que su vocación es la de continuar en solitario y de consolidar una posición importante en el mercado doméstico. Sobre TSB se han posicionado de manera similar. Reconocen que en su momento, tras la crisis ocasionada por los problemas en la migración, se puso en duda si Banco Sabadell sería capaz de recomponer la filial británica. Finalmente despertó y ahora incluso genera apetencias. "Ya se acabaron los problemas", ha remarcado Oliu.

"¿Para qué perder uno de los negocios más rentables del grupo?", se ha preguntado Oliu. Según ha dicho, las razones que llevaron al banco a realizar esta inversión existen ahora y no hay ninguna para sentir que no debe formar parte del grupo. "TSB podía parecer una operación muy osada; el mercado dudaba si Sabadell era capaz de levantar la migración. Pero nosotros, como los ucranianos, nos doblamos las rodillas. Igual vienen ahora los ingleses a ponernos una medalla", ha subrayado Oliu.