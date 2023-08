Soltour, Nautalia y Mundiplan recurren los viajes del Imserso adjudicados a Ávoris

Soltour, Nautalia y Mundiplan han decidido recurrir ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la adjudicación en exclusiva el pasado mes de julio a la compañía Ávoris de los tres lotes de los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de esta temporada. Los recursos de estos tres consorcios pueden retrasar hasta tres meses la campaña 2023/2024, que este año cuenta con cerca de 900.000 plazas y cuya venta tenía previsto iniciarse entre mediados de septiembre y comienzos de octubre.

El touroperador Soltour, perteneciente al Grupo Piñero, califica de "injusta" la adjudicación y asegura que ésta no se ha hecho con arreglo a las bases del pliego de contratación. Por ello y tras exprimir "todas las vías" posibles de solución, asegura que se ha visto obligado presentar el consiguiente recurso rechazando esta adjudicación realizada en exclusiva a Ávoris. Insiste en que no quiere "no perjudicar el programa" y que prueba de ello es que presentó previamente alegaciones ante la Mesa de Contratación del Imserso.

El recurso presentado se centra principalmente en impugnar lo que ellos consideran "la injusta eliminación de su candidatura, que se le comunicó el mismo día que adjudicó el programa". El objetivo del recurso es que la Mesa de Contratación reevalúe la propuesta presentada para el lote 1, el referido a la costa peninsular teniendo en cuenta "los criterios de calidad del concurso". En ese lote, los dos criterios de adjudicación que más ponderaban eran la oferta hotelera, con un 39%, y el precio, con un 38%.

El 7 de julio, Soltour, considerando que su propuesta no había sido valorada de forma correcta presentó una primera alegación solicitando la corrección. Dos semanas después la mesa aceptó la alegación y se comprometió a estudiarla para finalmente el 3 de agosto procedió a su desestimación y adjudicar definitivamente todos los lotes a Ávoris sin que, según Soltour, el resto de licitadores tuvieran opción a responder. Soltour asegura que ha intentado en todo momento trabajar con la máxima celeridad para no entorpecer el programa del Imserso "y por consecuencia, ni al resto de competidores, ni de hoteleros, ni proveedores y, por supuesto, para las personas mayores que participan del programa".

No obstante reconocen que este recurso supondrá la suspensión o el retraso de la puesta en marcha del programa, "un hecho que la compañía ha querido en todo momento evitar, y es uno de los motivos por los que presentó un alegato a la decisión provisional", explica el touroperador recordando el ahorro que supondría a los contribuyentes que el ganador del lote 1 fuera Soltour, "ya que la propuesta ganadora es mucho más cara".

"A la vista de la decisión del resto de licitadores que han creído conveniente impugnar esta decisión, nos unimos a ellos presentando nuestro propio recurso. Seguimos más que convencidos de la calidad de nuestra propuesta y esperamos un resultado favorable por parte de la Mesa de Contratación cuanto antes", asegura Tomeu Bennasar, CEO de Soltour Travel Partners.

Los tres perdedores han impugnado

Este viernes 25 de agosto finalizaba el plazo para que las empresas que concurrían a los viajes del Imserso de la temporada 2023 2024 pudieran recurrir la adjudicación si lo consideraran oportuno. El pasado mes de agosto se adjudicó de forma definitiva los tres lotes (costa peninsular, costa insular y turismo de escapada y procedencia europea) a una única compañía Ávoris Corporación Empresarial.

La reclamación de Soltour se suma a las realizadas por Mundiplan, unión temporal de empresas (UTE) que forman Iberia, Alsa y la agencia de viajes IAG7, se presentó al lote 1 y al lote 2 (costas insulares), así como la de Seniorplan, la UTE formada por Seniorplan, Nautalia y Autocares Vera, que se presentó al lote 3 de turismo interior y naturaleza. La interposición de estos recursos podría paralizar o al menos retrasar la puesta en marcha de estos viajes para mayores, cuya comercialización arranca tradicionalmente a mediados de septiembre o comienzos de octubre.

Los recursos de los tres consorcios perdedores pueden demorar hasta tres meses la campaña 2023/2024, que este año cuenta con cerca de 900.000 plazas, por lo que el arranque no se produciría hasta diciembre si el proceso de resolución se alarga durante semanas.

El tribunal dispone de un plazo de diez días para decidir si admite a trámite los recursos, en cuyo caso se tendría que volver a evaluar todas las propuestas. En principio, desde el Ministerio de Derechos Sociales no se contempla que los recursos provoquen un significativo retraso del inicio de los viajes, puesto que confían en que la resolución de los mismos se produzca a lo largo del septiembre.

No es la primera vez que las empresas licitadoras impugnan el resultado del concurso. En la temporada 2021-22, los recursos y la pandemia del coronavirus hicieron que el programa de viajes no arrancara hasta enero de 2022, y que solo se ejecutara en un 60%.

Adjudicación completa a Ávoris

Ávoris Corporación Empresarial se hizo con todos los lotes de los viajes del Imserso para la temporada 2023-24, por un año de duración (hasta el 31 de agosto de 2024), siendo la primera vez que una sola empresa realice toda la contratación. Su oferta obtuvo la máxima puntuación en los tres lotes: 94,24 puntos para el lote 1 de Costa Peninsular; 100 puntos para el lote 2 de Turismo de Costa Insular (Baleares y Canarias), y 97,82 puntos en el lote 3 de Turismo de Escapadas y Procedencia Europea.

El programa del Imserso valorado en 842,9 millones de euros y con un importe total de 71,7 millones de subvención, se trata de un programa crucial para los intereses de la industria turística española durante la temporada baja. Cuenta con 886.269 viajes, de las que el lote 1, de costa peninsular, acapara la mitad con 443.887 plazas; le sigue el lote 2, de costa insular, con 230.039, de los que 120.000 corresponde a Baleares; mientras que el número 3, de turismo de escapada y procedencia europea, suma 212.343.

El nuevo programa incluye una subida de precios del 7,5% y 70.000 nuevas plazas, hasta las 886.269, con un presupuesto un 14% superior, unos 300 millones, entre otras novedades. Además, la duración del contrato se extiende entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.