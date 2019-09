Vicálvaro, a precio de oro: "He alquilado mi piso para irme a un barrio 'premium'"

"Me trae más a cuenta alquilar mi casa por 1.200 euros e irme a otro barrio supuestamente más caro, que vivir en Vicálvaro, mi barrio de toda la vida". La frase es de Elvira Moreno, de 37 años. Ella y su marido, los dos informáticos de profesión, viven en un piso de tres dormitorios, 115 metros construidos, con garaje y piscina en Valderrivas, no muy lejos de la estación de tren. Compraron hace diez años por menos de 190.000 euros con ayuda de sus padres y ahora ven que les salen más rentable pagar lo que les queda de hipoteca con un inquilino. "Y nos sobran más de 500 euros limpios después de pagar la comunidad", aseguran. Por lo que se han planteado dar el salto al chalet y se mudan a uno en Rivas-Vaciamadrid de 400.000 euros.

Su caso no es extraño. Como no lo es el de Antonio Marquéz, de 56 años, que compró la casa a los vecinos de sus abuelos por 40.000 euros (tres dormitorios, 67 metros y sin ascensor) en la popular barriada de San Juan con pisos de más de 60 años. "En diez años me he hecho con cinco inmuebles muy parecidos. Los he reformado completamente, el lujo que tienen es que están en el centro de Vicálvaro. Como son casas viejas no tienen apenas comunidad y son raras las derramas. Saco 400 o 500 euros de alquiler, pero el chollo es alquilarlos por habitaciones para estudiantes", explica haciendo referencia al campus que tiene la Universidad Rey Juan Carlos.

Las habitaciones individuales no bajan de 350 euros. La cifra la confirma Lidia Gómez, de 19 años, que estudia Turismo en esta universidad. Lidia, Elvira y Antonio son tres de las 70.051 personas que viven actualmente en Vicálvaro. Ese enclave que pasó de ser un pequeño pueblo castellano a principios del siglo XX a convertirse en un barrio periférico de Madrid. La población ha crecido espectacularmente, algo en lo que tiene mucho que ver la creación de Valdebernardo y Valderrivas, lo que le convierte en uno de los barrios más jóvenes de Madrid (y eso que los estudiantes no se suelen empadronar). O al menos esto es lo que revelan los datos de la Junta de Distrito: hay una media de edad de 40 años, que en Valderrivas baja hasta los 33.

La subida espectacular de precios no solo la corroboran los vecinos. También las consultoras del sector inmobiliarios. En Madrid, los barrios de Vicálvaro, Usera y Arganzuela liderarán la escalada de los precios de compraventa de viviendas entre 2019 y 2020, con un incremento del 8,2%, 7,9% y 7,8%, respectivamente. En estas zonas, el precio de venta se sitúa actualmente entre 2.000 euros y 4.500 euros por metro cuadrado. Así lo revela el informe 'Residencial. Radiografía de un sector en crecimiento', elaborado por la consultora JLL.

Sorprendentemente, los precios más bajos se ubican en las zonas periféricas donde, precisamente, se producirá un mayor incremento, como en el caso de Vicálvaro, además de Usera y Arganzuela. El informe también revela que el precio por metro cuadrado en los distritos de Chamartín, Chamberí, Retiro, Salamanca y Centro ha superado el pico registrado en 2008, alcanzando un precio de 5.000 euros por metro cuadrado.

Los precios de la obra nueva son muy ajustados. En el casco antiguo de Vicálvaro con buena conexión de metro y Cercanías, se ofertan pisos de dos y tres dormitorios con piscina desde 239.000 euros. Pero el gran boom del barrio son Los Berrocales, una zona situada entre las autovías de la M-45 y la M-50, donde abundan las promociones de obra nueva y el nuevo gobierno municipal está incitando a que las grúas multipliquen la población por tres en menos de una década.

Imagen del desarrollo urbanístico de Los Berrocales

De la zona vieja al que fue hogar de la Reina

Pero no todo es el pelotazo del nuevo desarrollo. En las barriadas existentes en Vicálvaro sigue habiendo oportunidades de negocio y rentables a corto y medio plazo. Para ellos hay que tener en cuenta la radiografía de cada sector que apuntan los datos del Ayuntamiento. El casco histórico de Vicálvaro es el barrio más extenso con el 48% de la población y una edad media de 47 años. El nivel de estudios es el menor del distrito, con un 35% de población sin estudios. Tiene el mayor porcentaje de hogares unipersonales (61%), la renta anual media por hogar es de 23.700 euros y es el barrio con mayor tasa de paro. Hay mucha casa baja en venta a precios económicos y las promotoras y fondos buscan aquí construir sus promociones.

En Valdebernardo, el barrio que saltó a nivel nacional porque fue donde vivió la reina Letizia en su etapa de periodista, vive el 25% de la población, que tiene una media de edad de 39 años. El 27% del vecindario son jóvenes menores de 30 años, y casi la mitad tienen de 10 a 19 años. La mayoría de familias están formadas por parejas con descendencia. La renta anual media por hogar es de 35.500 euros. Se pueden adquirir propiedades de 120 metros y cuatro habitaciones por menos de 400.000 euros, algo impensable en los PAUs del norte de la capital, como Montecarmelo, Las Tablas o Sanchinarro, que son de épocas similares. En Valdebernando los alquileres están entre 800 y 1.200 euros, ya que hay muchas propiedades con piscina, como le ocurre al vecino Valderrivas.

Promoción típica de Valderrivas, en Vicálvaro. / L.I.

Este último es el barrio más joven (y de los más jóvenes de Madrid), con una edad media de 33 años. El 29% del vecindario es menor de 16 años. El nivel de estudios medio es el mayor del distrito, y un 44% de la población tiene estudios universitarios. Pero la historia de Valderrivas es fundamental para Vicálvaro. El año 1998 además de la llegada del metro y de la universidad, Vicálvaro dice adiós a uno de sus símbolos industriales. La fábrica de cementos Portland Valderrivas echa el cierre, aunque aún quedan vestigios de su colonia de trabajadores compuesta por unifamiliares adosados. Sobre los terrenos de la antigua fábrica se levanta precisamente Valderrivas. La cementera se había instalado en el pueblo en el año 1923 y durante más de 70 años había mantenido su actividad en Vicálvaro. Hoy Valderrivas es el barrio de Vicálvaro con la renta anual más alta media por hogar: 37.600 euros. Habrá que esperar a Los Berrocales.