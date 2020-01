Ábalos apoya el diálogo con Torra pese a que llegue a perder su acta de diputado

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, asegura que el Gobierno ha hecho "una apuesta clara por el diálogo político" en Cataluña, que se fundamenta, según ha dicho, "en el reconocimiento del otro y sobre todo, en la legitimidad del otro". Ábalos ha respondido así en Valencia al ser preguntado por si cree que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, debe dejar el cargo tras habérsele retirado la credencial de diputado, y si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá teniendo contacto con él.

Tras pedir que se no se confunda el plano judicial con el político, ha manifestado que sobre el judicial no tiene "nada que decir", pues le podrán gustar o no las decisiones judiciales, pero "el acatamiento es lo que preside todo" desde su punto de vista.

En el plano político, sin embargo, ha afirmado que el gobierno de Pedro Sánchez "ha hecho una apuesta clara por el diálogo político, que se fundamenta en el reconocimiento del otro y sobre todo en la legitimidad del otro". "Si uno reconoce la legitimidad del otro es normal que no rehuya el diálogo", ha afirmado el ministro, que ocupará la cartera de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el nuevo Ejecutivo.

"Si nosotros reconocemos al president de la Generalitat, que es el que han decidido en Cataluña y sus instituciones, a nosotros nos toca reconocerlo, y de la misma forma, exigimos lo contrario, que al presidente de España, nadie le cuestione su legitimidad", ha planteado.

Asimismo, ha señalado que en este caso "la legitimidad va vinculada exclusivamente con la legalidad" y otra cosa, ha añadido, "son los gustos, en los que uno ya no se mete". Respecto del plano judicial, ha asegurado que no le "queda más que respetar las decisiones judiciales", aunque ha reconocido que "para los profanos" en la materia se les antoja "muy difícil hacer tanto seguimiento".

"No solo hay que haberse licenciado en derecho, sino que se trata, además, de ser un experto en derecho para entender todos estos laberintos judiciales en los que nos vamos metiendo", ha manifestado el ministro.

De ahí, ha dicho, que se insista en buscar respuestas políticas a un conflicto que tiene, a su juicio, una naturaleza política, aunque ha lamentado que haya quien insista "en abundar en lo judicial", por lo que "llega un momento en que todos nos perdemos". Ábalos ha asegurado tener "confianza en la justicia" y en la separación de poderes y no va a "tratar de influir en ninguna decisión judicial y una vez producida ésta, ha asegurado, la respeta