Torra pedirá a Sánchez poner fin a la "represión judicial" cuando se reúnan

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, planteará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que tienen previsto celebrar que "se pare la represión contra el independentismo" a través de las instituciones judiciales. Según la portavoz del Govern, Meritxell Budó, esperan que el encuentro se produzca "en los próximos días", tras la conversación telefónica mantenida esta semana.

Budó, en declaraciones a RAC1, ha señalado los casos judiciales que afectan al independentismo como "una de las partes importantes a abordar, todos los casos judiciales y lo que está pasando". "Es obvio que entre presidentes se aborde (esto)", ha apostillado.

Preguntado por si Torra le pedirá que se pare el procedimiento judicial en marcha en su contra, la portavoz del Govern ha dicho que "más que pedirle una cosa personal suya, creo que le pedirá que se pare la represión contra el independentismo, que se pare esta causa general del Estado contra el independentismo de Cataluña a través de las instituciones judiciales".

Budó ha asegurado que en esta entrevista entre ambos mandatarios, que no tiene por el momento ni fecha pactada ni lugar, debería "dibujarse un poco el camino y el recorrido" de la "mesa de negociación entre gobiernos". "Hace falta esta (entrevista) previa para fijar el marco de negociación" en esta mesa de diálogo sobre el conflicto político en Cataluña, ha añadido.

Por otra parte, Budó ha dicho que el Govern prevé aprobar el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2020 antes de que acabe enero para que las cuentas puedan ser "efectivas" ya en el mes de abril.

El Govern insiste en Torra como diputado

El Gobierno catalán, por su parte, ha desoído este sábado a la Junta Electoral Provincial de Barcelona y ha insistido en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, seguirá siendo "diputado" y que la lista electoral de JxCat "no correrá".

La portavoz del Govern se ha referido así a la decisión que la Junta Electoral Provincial de Barcelona tomó este viernes por la tarde de retirar la credencial de diputado del Parlament al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de sustituirle por Ferran Mascarell, quien le sucedía en la lista electoral de JxCat de las últimas elecciones catalanas.

Budó ha argumentado que este organismo "no tiene competencias para quitar la condición de diputado a ningún miembro del Parlament", y que tampoco existe "ninguna sentencia firme" que lo ordene. Ha añadido que ese acuerdo de la Junta Electoral Provincial "no tiene ningún recorrido", ya que, a su juicio, solo compete al Parlamento catalán retirar el acta de diputado a un parlamentario. "No estamos desobedeciendo a la Junta Electoral. Estamos poniendo sobre la mesa una evidencia, porque no tienen competencias para ello", ha asegurado la portavoz del Govern.

También ha dicho que no le constaba que se le hubiera expedido una credencial de diputado a Ferran Mascarell. "La lista de JxCat no correrá y Torra continuará siendo diputado y presidente. Esta es la realidad", se ha reafirmado.

Consecuencias de la decisión de la JEC

Los miembros de la Junta Provincial acordaron ayer ejecutar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que vetó a Torra como diputado. De hecho, el Supremo descartó ayer por la mañana suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral Central que, el pasado 3 de enero, retiró a Torra el acta de diputado autonómico a raíz de su condena por desobediencia y dejaba en manos del Parlament la decisión de si abandonaba también la presidencia de la Generalitat.

A pesar de la desestimación de las medidas cautelarísimas solicitadas por Torra, Budó ha asegurado que el Supremo da ahora "cinco días para escuchar las partes antes de posicionarse", algo que espera que suceda el lunes 20 de enero.

Preguntada por si Torra podrá ejercer como diputado en el pleno del 22 y 23 de enero, ha insistido en que "no solo puedo poner la mano en el fuego por ello, sino que el presidente del Parlament garantizó ayer estos derechos políticos". Y ha insistido en el que Govern no se moverá de la tesis de que Quim Torra continuará como diputado y como presidente.

No obstante, la portavoz del Govern ha evitado responder a la pregunta de si Torra acatará o no una condena en firme del Supremo sobre su inhabilitación. "No me corresponde a mí responder a esa pregunta. Respetaré su posicionamiento", se ha limitado a asegurar, y ha comentado que se están trabajando las alegaciones en este caso.

A la pregunta de si, en caso de una inhabilitación, Torra convocaría antes elecciones, Budó se ha limitado a recordar que el president tiene esta competencia, pero ha subrayado que "no estamos contemplando este escenario".