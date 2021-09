Ábalos sigue sin superar su salida del Ejecutivo y admite que quería continuar.

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha señalado este jueves que no quería quedarse al frente del Ministerio que él dirigía porque tenía una "necesidad de cambio" aunque no "necesariamente" fuera del Gobierno.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Ábalos ha explicado su destitución de Transportes después de la crisis de Gobierno del pasado julio donde ha asegurado que estaba "cansado" por lo que prefería una salida con el fin tener menos "presión", "hostigamiento" y "acoso".

Al ser preguntado sobre si quería cambiar de Ministerio, Ábalos ha trasladado que no pidió "nada" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha recordado que la decisión del cese de algunos ministros ya estaba tomada por lo que "no tuvo oportunidad".

Sigue sin hablar con Sánchez

Según Ábalos, sigue sin hablar con el presidente del Gobierno después de su cese como ministro y secretario de Organización, pero es una situación que "entiende perfectamente". Así, ha explicado que antes tenía más comunicación con Sánchez por su doble condición dentro del Gobierno y el partido y que, además, no es "de llamar" por teléfono. Por eso, ha trasladado que no tiene no tiene una mala relación con el mandatario y que todas las informaciones sobre un enfado entre ambos son "invención pura".

En este sentido, el ya exministro ha afirmado que con lo que está "dolido" es con las "especulaciones con mala intención" después de su salida del Gobierno. Y ha sostenido que está "tranquilo" con sus acciones dentro del Ministerio porque considera que si hubiera algo "ya habría salido" y que "todo se judializa".