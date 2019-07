El joven de "pim, pam, toma lacasitos" 10 años después: "Era un descerebrado"

Hace 10 años en uno de los programas de ‘Callejeros’ en Cuatro, un joven llamado Ares se hizo viral. Esa noche había salido de fiesta junto a dos amigos y las cámaras lo grabaron en un severo estado de embriaguez haciendo un control de alcoholemia de la Guardia Civil diciendo frases como: “Viva España y viva el rey, viva el orden y la ley. Pim, pam, toma lacasitos”.

Esta última, en concreto, corrió como la pólvora por las redes sociales y alcanzó en Youtube más de 600.000 reproducciones. Ahora, una década más tarde, el mismo joven protagoniza una campaña a favor de la conducción responsable organizada por la marca de neumáticos Michelin, y lamenta lo ocurrido en aquella noche de fiesta.

“Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, con un par de colegas. Nos pusimos como atunes y a la salida de la discoteca nos estaban esperando. Yo me vine arriba, vi la situación y ya nada. Me puse a hacer el ‘payasete’ por ahí”, explica en una entrevista de la campaña con la empresaria Cristina Ureta.

En la misma, Ares volvió a ver el famoso vídeo: “Ese no soy yo. Era muy joven y descerebrado”, afirma antes de añadir que “realmente, si volviera atrás, no lo haría”. Se hizo famoso por ir borracho y “la verdad es que no es muy agradable”.

En la actualidad, Ares asegura ser un conductor responsable. “Ya no he vuelto a cometer infracciones por alcoholemia ni tonterías de esas. No puedes conducir borracho. Ya no es por ti, es por las demás personas que hay en la vía”, concluye.