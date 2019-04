Los atascos récord de Madrid Norte, en manos de Ábalos y la variante 'fantasma'

El atasco que reina a diario a la A-1 (Madrid- Burgos) en sus accesos de salida y entrada a la capital se ha trasladado al proyecto que debe de aliviar los accesos y salidas que colapsan esta carretera. Aunque suene a broma: se les ha atascado el atasco. El propio Ministerio de Fomento es consciente del problema y no le resta importancia. Por el trayecto que se intenta descongestionar circulan 210.000 vehículos -pico de densidad media diaria-. En este sentido, Alcobendas -113.000 habitantes- y San Sebastián de los Reyes -85.000 vecinos- son los municipios más afectados al estar cerca del punto kilométrico 14, donde se produce el mayor colapso de España en una carretera nacional. Sin embargo, el proceso administrativo -que culmina con la adjudicación de la licitación de obras por parte del ministerio de José Luis Ábalos Meco- sigue su lento curso. Y nadie lo agiliza.

La aprobación este mes por parte de Alcobendas del gran desarrollo urbanístico de Los Carriles, con 8.5000 viviendas más, ha agudizado la necesidad de la variante de menos de 30 kilómetros. Ahora, calculen: 100 metros cuadrados de residencial equivalen estadísticamente a 4/5 personas. Como anunció, el pasado noviembre, el propio ministro Ábalos, ya se tiene la Declaración de Impacto Ambiente (DIA) de la futura variante A-1 y los trámites burocráticos mantienen vivo pero en coma en proyecto.

En 2017, con el anterior Ejecutivo, el entonces consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y el hoy vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, presentaron ante los medios de comunicación la futura variante de la A-1, que dibujaba un nuevo trayecto desde la M-12 hasta El Molar.

Plano de la futura variante de la A-1 ./ Fomento

Según relata el concejal de movilidad de Alcobendas, Luis Miguel Torres, que representa al Ayuntamiento vertebrador de la plataforma a favor de la variante, "el proyecto dibujaba un inicio en el extremo norte del Eje Aeropuerto, en la M-12 y discurriría hacia el norte a lo largo de sus 9,5 primeros kilómetros hasta conectar con la autovía A-1 a la altura del enlace con la Urbanización Club de Campo y Circuito del Jarama en San Sebastián de los Reyes. A partir de ese punto el trazado sería paralelo a la actual A-1 y desde el kilómetro 26 se abriría una nueva opción de acceso a Madrid desde el Norte y hacia el Norte pasando por San Agustín de Guadalix hasta El Molar. Un trazado de 23,20 kilómetros y un presupuesto de 289 millones de euros, pero supeditado a las alegaciones y al estudio de impacto ambiental".

Dos ministerios y el tapón a la variante

En diciembre del 2017, Fomento remitió toda la información del proyecto y las alegaciones presentadas al Ministerio de Medio Ambiente. Los problemas empezaron con el cambio de Gobierno al Ejecutivo de Pedro Sánchez y el nuevo informe de impacto ambiental que pidió el también nuevo ministerio de Transición Ecológica. Un informe que ya está disponible online y cuyas alegaciones han de incorporarse.

El pasado enero, alcaldes y representantes de nueve municipios del norte de Madrid (Alcobendas, Paracuellos de Jarama, Daganzo, San Sebastián de Los Reyes, La Cabrera, Tres Cantos, El Molar, Algete y Fuente El Saz) ya pideron que se resucitara la variante. La plataforma denunció que de los Presupuestos del Estado de 2019 hayan ‘desaparecido’ las partidas previstas para la ampliación de la A-1 y las inversiones prometidas para la mejora de la red de Cercanías. En los presupuestos de Pedro Sánchez se han previsto 100.000 euros para la variante de la A-1 cuando se había proyectado con el anterior una inversión de 240 millones plurianuales para esta nueva infraestructura para el periodo 2017-2022. En la partida dedica a ampliar la red de Cercanías pasa algo parecido: se pasaba de los 1.000 millones de euros comprometidos el pasado septiembre por el titular de Fomento a 101,4 millones de euros.

"Aunque quisiéramos correr, no podríamos"

Desde Fomento han aclarado a este medio que la variante de la A-1 ni está dormida ni es fantasma. "Sigue su cauce burocrático. Aunque quisiéramos correr, no podríamos. En ningún caso está desestimada pero hasta llegar a la licitación de la obra hay que esperar". Respecto, a que solo haya en la partida de la variante 100.000 euros, lo justifica: "No es una partida vinculante. Si se necesitase más se añadiría pero en el proceso en el que está el proyecto no se necesita más dinero. Esto no quiere decir que cuando entremos en otra fase la cuantía sea mucho mayor·, detallan a la Información.

Desde el Ayuntamiento de Alcobendas, liderado por el popular Ignacio García de Vinuesa, instan a acelerar el proyecto. "Todas las carreteras nacionales tienen su variante menos esta. Nuestro municipio tiene 500.000 movimientos diarios de personas sin los nuevos desarrollos urbanísticos. De este cifra, 250.000 acuden a nuestros polígonos a trabajar. Sin la variante, los futuros desarrollos se ven comprometidos", explica el concejal Torres que tienen ya las 8.500 viviendas de Los Carriles y las 700 de La Carrascosa en proceso de legalización. Su situación no difiere de otros municipios como pueblo como Pedrezuela, El Molar, El Vellón, El Molar o San Agustín de Guadalix que necesitan esa variante para crecer y garantizar la movilidad a sus habitantes.

Por otro lado, los vecinos de la elitista urbanización Ciudalcampo, en San Sebastián de los Reyes, no están de acuerdo con el futuro trazado de la variante y tienen abierta una campaña en change.org. Sus quejas: "Aparte de la contaminación acústica exponencial que provocaría, dicha opción no resolvería en absoluto los problemas de tráfico de la zona, sino todo lo contrario. De hecho, esta infraestructura dificultaría con creces el uso del nudo de acceso al Club de Campo, a las instalaciones de la Real Sociedad Hípica y al aparcamiento del Circuito del RACE, ocupando físicamente los jardines de la Quinta e invadiendo destructivamente tanto la Quinta como el Trinity College". Tomen nota.