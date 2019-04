Audio que desmontaría la coartada de 'El Chicle': "Yo solo quería robarle el móvil"

José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, ha llegado a los juzgados de Santiago, casi sin voz, para asistir a la primera jornada del juicio por la supuesta tentativa de secuestro de una joven en Boiro (A Coruña), el 25 de diciembre de 2017, suceso que precipitó su detención por la muerte de Diana Quer. En sus primeras declaraciones asegura que solo quería robar gasolina y se encontró con la víctima por casualidad. Se acercó a ella porque buscaba dinero y quería robarle el móvil. Su coartada quedaría desmontada escuchando el audio al que ha tenido acceso Telecinco. Ella activó la grabadora de su móvil y según esa conversación el Chicle le indica a la joven que le dé el móvil porque necesita dinero y que se meta en el coche y "como sigas gritando te corto".

Asimismo, el Chicle ha sostenido que no pudo intentar introducirla en el maletero puesto que casi no podía levantar el brazo derecho por encima del hombro, dado que está operado desde hace años y tiene la movilidad reducida. Lo único que ha dicho recordar es que intentó quitarle el móvil "con la mano izquierda".

A preguntas del Ministerio Fiscal, Abuín Gey ha rechazado que intentase meter a la víctima en su coche, puesto que, según su versión, aquel día 25 de diciembre en el que salió de casa para robar gasóleo -al igual que la jornada en la que supuestamente asesinó a la joven Diana Quer- ni siquiera llegó a abrir el maletero del vehículo ya que el acusado "estaba a cinco metros del coche, igual más".

Pocos minutos antes del comienzo del juicio han accedido al edificio judicial, por el aparcamiento situado bajo la puerta principal, un coche y un furgón de la Guardia Civil que se ocupó del traslado del procesado desde el penal de Teixeiro (A Coruña), donde se encuentra desde hace unos días para facilitar el operativo, ya que está interno en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León).

El Chicle ha hecho acto de presencia en los juzgados compostelanos pocos minutos después que Juan Carlos Quer, padre de la joven Diana Quer agredida sexualmente y asesinada tras su desaparición el 22 de agosto de 2016 después de acudir a una fiesta en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), supuestamente también a manos del encausado.

Este caso está pendiente de fecha para la vista oral, pero el Chicle se enfrenta hoy a su primer juicio, acusado de un delito de detención ilegal o, alternativamente, uno consumado de coacciones, así como de un intento de agresión sexual, robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de amenazas y otro de lesiones.

La Fiscalía solicita una condena de 15 años y diez meses de cárcel y el abono de una indemnización de 15.750 euros, o alternativamente, doce años y diez meses.

Vuelve a utilizar la estrategia de que sale a robar gasoil y cuando la ve con el móvil quiere robarla el terminal y al no conseguirlo se va

Salí d ecasa con el coche para sustraer gasoil y con dos garrafas en el maletero y entonces pasé po runa calle contando su versión de lo sucedido en Boiro. Vi un vehículo que me intresaba y me bajé del mio y cogí una palanca y me acerqué a ese vehículo, cuando me dirigía al coche andando me encontré con esta chica de frente y como necesitaba dinero le pedí el móvil, solo fue eso, nada más. no me quiso dar el móvil y forcejeamos.