Ayuso alaba la figura de Feijóo y destaca su paso adelante para liderar al partido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido este martes al candidato único a la presidencia del PP nacional y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que quiera liderar el partido en "el momento más decisivo de su historia" y ha asegurado que desde el Gobierno regional van a estar a su lado. En un acto de presentación en el Novotel Madrid Center, la presidenta ha subrayado que Feijóo tiene "un gran reto por delante" y le he agradecido que quiera dar este paso. "De todos los cientos de miles de afiliados la persona que ha bajado al toro eres tú", ha elogiado.

Así, Ayuso cree que lo ha hecho en un momento "fundamental para todos" y "dejando muchas cosas atrás" y ha subrayado que Feijóo une a "los ciudadanos de izquierda y derecha en torno a un mismo proyecto". "Has cosechado las mayorías absolutas más envidiables (...) ahora lo que nos estás aportando es paz y es muy importante la paz", ha expresado Ayuso.

Considera que va a empezar "una nueva etapa" en un momento complicado, en el que el país se ha enfrentado a una pandemia de seis olas y una crisis humana "como no se recuerda desde la Segunda Guerra Mundial", además de la crisis económica. "España nos está mirando y el PP está en el momento más decisivo de su historia. Tenemos un momento único para acertar o para ser irrelevantes", ha añadido.

Además, Ayuso ha destacado que Feijóo es una persona "completamente distinta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "gobierna, sabe gestionar y no miente". "Socialismo o libertad no fue un simple eslogan. Somos la alternativa al desastre. Nosotros no pactamos con el desastre. Queremos ofrecerte toda nuestra ayuda", ha apostillado la presidenta madrileña.