Ayuso estudia un 'megaproyecto' de casinos de Cordish en el este de Madrid

La consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, dirigida por Javier Fernández-Lasquetty, uno de los hombres fuertes del Gobierno autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso, estudia una propuesta formal de la multinacional norteamericana Cordish para levantar un Centro Integrado de Desarrollo (CID) en el este de Madrid. Es decir, un lugar destinado para albergar casinos, restaurantes, hoteles y demás ocio en general. Una oferta que se está analizando desde hace varias semanas en el Ejecutivo autonómico, según confirman a La Información fuentes del despacho de abogados Díaz Arias, que es el representante legal en España de la compañía, y ha sido -y será- el encargado de llevar a cabo toda la gestión y trámites durante el proceso.

El megaproyecto será muy parecido al que Cordish presentó hace unos años -en concreto en 2016- ante el Ejecutivo de Cristina Cifuentes. Según detalla uno de los representantes legales de Díaz Arias, el 'nuevo Eurovegas' que se ha presentado a la Comunidad de Madrid se erigirá sobre un terreno rústico de 134 hectáreas, que le costaría a la compañía norteamericana alrededor de 20 millones de euros. Añade que el espacio supondría una inyección económica para todos los municipios limítrofes al lugar finalmente elegido, ya que generará en torno a 56.000 puestos de trabajo. Las mismas fuentes han evitado aclarar el lugar exacto donde se llevarán a cabo las obras -aludiendo a que debe ser la empresa quien confirme dicha ubicación-, aunque apuntan que el lugar proyectado serán las proximidades de Torres de la Alameda, como ya ocurrió en su último proyecto fallido. Fue tumbado por el Gobierno de Cristina Cifuentes.

El despacho de abogados muestra cierto optimismo porque -esta vez- sí que se convierta en realidad el proyecto y no esconden que con el consejero de Economía de Ayuso, con Lasquetty, sea más factible el trámite ya que cuenta con un perfil más liberal y, por ende, sería más propenso a este tipo de inversión privada. Aunque matizan: "Este tipo de proyectos requiere el visto bueno de muchas consejerías, como, por ejemplo, la que se encarga del medio ambiente -que dirige la nueva integrante de la Ejecutiva de Feijóo, Paloma Martín-. Somos prudentes. La última vez también hubo buena sintonía y luego la cosa no llegó a buen puerto. Tenemos que ser realistas".

Hace más de un lustro, los norteamericanos de Cordish eligieron un terreno cercano a Torres de Alameda (al este de Madrid), que fue el municipio que se iba a ver beneficiado por el plan. De hecho, el alcalde socialista -que sigue portando el bastón de mando- se mostró eufórico. "¿Qué preferimos, cereales o trabajo?", declaraba a un periódico allá por 2016. El 'no' de Cifuentes fue, sin duda, un jarro de agua fría. Sin embargo, ahora, expresa su desconocimiento sobre las intenciones de la compañía. "No sabemos nada. Hemos preguntado y nos hemos movido, pero no tenemos ni idea de que esto se haya reactivado". La consejería de Economía, por su parte, afirma que no hará declaraciones: "Ni confirmamos ni desmentimos. Nunca hablamos de proyectos privados".

Ayuso estudia un nuevo Eurovegas en Madrid con la norteamericana Cordish. Cordish

Desde el despacho de abogados que representa a Cordish en España confían en que los tiempos con la Comunidad de Madrid sean rápidos y que el proceso no se eternice. "Los plazos dependen de ellos, tiene que ampliar información y necesitan recabar informes. No es un proceso a corto plazo, sino que será a medio plazo. El problema es que todo esto va a coincidir con el momento electoral y la Administración siempre se ralentiza con estos periodos. Intentaremos que pudiera estar listo antes de las elecciones del año que viene. Creemos que puede venirle hasta bien a Ayuso este proyecto de cara a la campaña porque supondrá un impulso económico para Madrid y para España. Ellos ahora tienen que analizarlo y decirnos", afirman fuentes del bufete. Aunque remarcan que "esto no va de un tema político, esto va de un tema económico. Se va a crear mucho empleo y te tiene que dar igual si eres socialista, del PP o de Vox. Aquí las cuestiones políticas deben quedar en un segundo plano".

La empresa "siempre" ha apostado por España, añade Díaz Arias. La razón de ello, según explican, es por la posición geográfica y el buen tiempo. Este empeño no se vio frustrado tras el rechazo de la anterior administración. "Tras decirles que no, esperaron unos meses y volvieron a trabajar para estudiar la viabilidad. Hemos tomado la experiencia del anterior proyecto y hemos incorporado todas aquellas cuestiones que la última vez no gustaron. Por lo que hemos presentado algunas variantes, como, por ejemplo, en cuestiones medioambientales". Sin embargo, no descartan que la comunidad pueda "sugerir cambios" una vez que se haya estudiado.

En la página web de la compañía norteamericana aparece -entre sus diversos proyectos- el que se pretende impulsar en la capital de España, bajo el nombre de 'Live Resorts Madrid'. Allí, la empresa ha adjuntado cuatro fotos de las futuras infraestrucutras y una breve descripción. "Es un proyecto multimillonario de uso mixto, de entretenimiento y turístico. Este incluirá hoteles, instalaciones para reuniones y convenciones, comercios, puntos de venta, restaurantes, entretenimiento, juegos de azar, un lugar para eventos especiales, un teatro de Broadway, multicines, un teatro para residentes y un espacio de oficinas para compartir".

La razón de por qué Cifuentes rechazó el último proyecto, dicen, que se debió al recuerdo negativo que se tuvo del proyecto de Eurovegas de Sheldon Adelson. Esta -junto con la postura liberal del nuevo gobierno- es lo que permite a la compañía intentarlo de nuevo. Aunque este proyecto requerirá de varios años hasta que sea una realidad. "Construirlo supondrá un tiempo, pero ya se estará generando dinero y ya habrá una repercusión impositiva". Se trataría del primer megaproyecto de casinos de Cordish en Europa.