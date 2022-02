Los barones del PP reclaman la verdad y resolver la guerra entre Casado y Ayuso

Los presidentes autonómicos del PP han reclamado este viernes que se conozca la "verdad" tras las acusaciones cruzadas de espionaje y corrupción entre el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que se solucione rápido el conflicto. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que es leal al presidente de su partido, al tiempo que ha sido crítico con la actuación de la dirección nacional frente a las sospechas contra Díaz Ayuso, después de que su hermano se haya beneficiado de un contrato de emergencia para comprar mascarillas.

Feijóo, que ha hablado con Casado, quien le llamó, ha reclamado una resolución "rápida", "no de meses, si no de días" y que tras un día "muy desafortunado" el PP tenga suficiente "cintura" y "capacidad de acción para solventar la hemorragia". Además, ha sostenido que no es el PP el que está en crisis, si no que únicamente hay un desencuentro "profundo y lamentable" entre la dirección del PP y Ayuso. Además, Feijóo ve "bastante lógicas" las explicaciones de Ayuso sobre el contrato para adquirir mascarillas relacionado con su hermano y ha recordado que entonces, en abril de 2020, era "un lujo disponer de esas mascarillas", que se subastaban. Considera precipitado poner conductas en sospecha.

Las declaraciones de Feijóo se han producido después de que Casado cifrase la presunta comisión del hermano de Ayuso en 286.000 euros y de que la presidenta haya asegurado que su hermano envió a la empresa adjudicataria, Priviet Sportive, una factura por prestar un trabajo -niega una comisión- valorado en 55.850 euros. Tomás Díaz Ayuso cobró cuatro facturas más de esta empresa, pero según la presidenta madrileña solo una, la de 55.850 euros, estaba relacionada con el contrato otorgado por la Comunidad de Madrid en abril de 2020 para comprar mascarillas.

Además de Feijóo, este viernes se han pronunciado los presidentes de Andalucía, Castilla y León, Juanma Moreno Bonilla y Alfonso Fernández Mañueco, que no se han alineado con ninguna de las partes. El presidente de la Junta de Andalucía se ha limitado a pedir unidad ante las preguntas de los periodistas y después, durante la apertura de las jornadas Letras para la Concordia en Cádiz, y sin mencionar este asunto, ha abogado por la "unidad", diálogo y "respeto mutuo" para solucionar "los conflictos". Desde su Gobierno se trasladó ayer que Moreno quería mantenerse alejado del "ruido".

Por su parte el presidente en funciones de Castilla y León ha pedido que "la verdad se abra paso por encima de todo" en la crisis interna del PP y ha pedido a "todo el mundo" que se aclare ya la guerra entre Ayuso y Casado. Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, es quien más claramente se ha alineado tanto con Casado como con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, con quien comparte amistad desde su juventud. Del número dos del PP ha dicho que trabaja siempre guiado por lograr lo mejor para el PP, aunque su labor es "muy ingrata y casi nadie la reconoce".

Con todo, López Miras ha recalcado en dos ocasiones que defiende la honorabilidad de Ayuso, que este viernes ha puesto en duda Pablo Casado, cuando ha señalado que era necesario dilucidar si en el contrato del que se benefició su hermano se había producido "irregularidad o una falta de ejemplaridad". Ante la guerra abierta en el partido, Casado hizo ayer una ronda de llamadas con todos los barones, según han indicado a Efe fuentes de la dirección nacional.