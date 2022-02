Sánchez descarta llevar a la Fiscalía a Ayuso y exige no implicar al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se plantea por el momento instar a la Fiscalía para que sea ésta la que esclarezca las acusaciones de corrupción vertidas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque sí ha pedido clarificar cuanto antes cualquier sombra de corrupción en relación con la compra de mascarillas en la que intermedió el hermano de la líder regional. Sánchez, que lleva dos días de reuniones en Bruselas entre la UE y la Unión Africana, ha exigido no verter insinuaciones que implican a Moncloa en la elaboración del documento contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras precisa que si bien no tiene por costumbre inmiscuirse en las cuestiones internas de otros partidos políticos, ha pedido clarificar cuanto antes y "con total transparencia" cualquier sombra de duda sobre las acusaciones de presunta corrupción que ha vertido la dirección nacional del PP contra Díaz Ayuso.

Además, ha pedido no utilizar "estas insinuaciones", en referencia a las afirmaciones desde la Comunidad y Génova sobre el conocimiento de Moncloa del 'dossier' sobre su hermano. En este sentido, ha afirmado que "no tienen ni pies ni cabeza" pero cree que se hacen con "sentido malintencionado" para distraer la atención sobre las acusaciones de corrupción. Sánchez ha afirmado que no es un debate "edificante" el que se está viendo en el partido presidido por Pablo Casado.

No obstante, ha justificado su posición en el hecho de que lleva dos días "encerrado" en Bruselas en la reunión con la Unión Africana. Sin embargo, sí ha recordado que ha habido grupos políticos de la Asamblea de Madrid que han presentado ya denuncia ante Fiscalía. No lo ha mencionado, pero uno de ellos ha sido el PSOE de Madrid. En cualquier caso, ha insistido en que más allá de la judicialización del asunto, lo importante es dar una respuesta política que aclare y que se sepa lo que ha ocurrido. "Que todos contribuyamos a consolidar la democracia y el buen nombre de las instituciones", ha precisado.

Sánchez ha sonreído con ironía cuando los periodistas le han preguntado si tenía pensado aprovechar la crisis interna del Partido Popular para convocar elecciones. En su respuesta ha precisado que el Gobierno de España está en trabajar para garantizar una legislatura "importante" para abordar la modernización del país, en gestionar la pandemia y en consolidar la recuperación. Ha puesto como ejemplo de la intención de su Ejecutivo de modernizar España la Ley de Ciencia aprobada hoy en el Consejo extraordinario de Ministros, con el objetivo de dar estabilidad a los profesionales y evitar la precariedad de los científicos. "En eso esta el Gobierno, en gobernar y en culminar una Legislatura que es importante para recuperar la economía", ha remachado.