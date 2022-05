El pleno de BComú aprueba que Colau se presente "al tercer y último mandato".

Por unanimidad con 211 votos a favor, ninguno en contra y uno en blanco. Las bases de Barcelona en Comú (BComú), reunidas este sábado en un plenario, han avalado que Ada Colau vuelva a ser la candidata a la Alcaldía de Barcelona por tercera vez consecutiva. Este aval de la militancia allana el camino para que Colau repita como cabeza de lista de los comunes por Barcelona en las elecciones municipales de 2023, puesto que el código ético de la formación establece que los cargos electos pueden permanecer hasta dos mandatos en el Ayuntamiento, pero deja abierta la puerta a un tercero si las bases dan su visto bueno en una votación.

En el plenario, en el que no ha participado la alcaldesa de la capital catalana por encontrarse de viaje institucional a Mauthausen (Austria), sí han votado otros miembros como el ministro de Universidades, Joan Subirats, quien ha intervenido en el acto para reivindicar la acción de gobierno de BComú en los últimos años, "sin caer en la autosatisfacción", pese a que "el bagaje" que llevan "es importante". "Barcelona se ha convertido en referencia internacional en la nueva agenda urbana y esto no se consigue sin un proyecto transformador como el que tiramos adelante", ha dicho Subirats.

Entiende el ministro que esta "obra de gobierno" y el proyecto de futuro son "puntales" que les pueden permitir ganar las elecciones de 2023 y seguir "transformando esta ciudad", con unas encuestas que "no dicen" que vayan mal. En su discurso, Joan Subirats también ha mantenido que no hay ninguna fuerza política que presente un modelo alternativo, "lo que quiere decir que esta agenda de transformación se ha consolidado".

El dirigente político ha defendido que desde que Colau fuera elegida alcaldesa "han cambiado muchas cosas, de manera diferente, ampliando la participación", lo que ha provocado que "a mucha gente no le haya gustado" lo que han hecho. "Se han utilizado los tribunales de justicia para intentar parar esta política de cambio. A pesar de que teníamos una mayoría política y democrática para poderlo hacer, se nos ha querido parar a través de las querellas", ha afirmado. Ha asegurado que la formación no tiene "nada que esconder" y confía en la justicia, y ha señalado que de las trece denuncias contra miembros del gobierno municipal presentadas hasta ahora, ha habido diez que se han archivado.