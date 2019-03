Estos son los tres requisitos para poder acceder al borrador de la Renta 2018

El 2 de abril se da el pistoletazo de salida a la campaña de la renta 2018. Este año se presentarán casi 20 millones de declaraciones, de las que aproximadamente un 70% serán a devolver. Durante los próximos tres meses, hasta el 1 de julio, millones de españoles tendrán que acudir a su cita anual con Hacienda. Para agilizar el trámite, desde la Agencia Tributaria se pone a disposición de la mayoría de los contribuyentes un borrador, que estará disponible a partir del inicio de la campaña. Pero ¿cómo hay que acceder al borrador de la declaración de la renta de 2018?

Número de referencia

La forma más sencilla y rápida de acceder al borrador si no se dispone de un certificado o DNI electrónico es solicitando un número de referencia, explican desde HelpMyCash.com. El trámite puede hacerse en apenas unos minutos por Internet a través del portal de la Agencia Tributaria o de su app. Una vez tengamos el número, podremos consultar el borrador por Internet o por la aplicación móvil seleccionado la opción “con número de referencia” a la hora de acceder al servicio de tramitación del borrador.

Pero lo que resulta tan fácil para algunos acaba convirtiéndose en una pesadilla para otros: ¿la razón? La AEAT solicita cada año el valor de una casilla de la declaración del año anterior para verificar la identidad del solicitante y darle su número de referencia. Este año la casilla es la 475 que en la declaración de 2017 (la que se presentó el año pasado) hacía referencia a la base liquidable general sometida a gravamen. Esta información se puede rescatar consultando la declaración presentada el año anterior, consultando los datos fiscales que la AEAT nos pueda haber remitido por correo o acudiendo a una oficina de la Administración (se debe solicitar cita previa).

Se deberá consignar separando los números enteros de los decimales con una coma y no con un punto y se tendrá que introducir el valor de la casilla 475 correspondiente a la declaración que se presentó finalmente, aunque este no coincida con el que había en el borrador inicial que nos remitió la Agencia Tributaria. En caso contrario, el formulario de solicitud del número de referencia dará error.

Aquellos que no presentaron la declaración el pasado año no tendrá que preocuparse por la casilla. En el momento de solicitar el número de referencia la AEAT nos preguntará si el año pasado fuimos declarantes. Si respondemos que no, deberemos introducir los cinco últimos dígitos del código IBAN de una cuenta corriente operativa en 2018 a nuestro nombre.

Pero ¿y si presentamos la declaración, pero somos incapaces de encontrar la casilla 475? En ese caso o acudimos a una oficina de la AEAT previa cita o bien optamos por las otras dos alternativas que nos ofrece la Agencia Tributaria.

Sevicio Cl@ve PIN

Este sistema nos permite realizar una amplia variedad de trámites de forma telemática, entre ellos consultar el borrador de la renta 2018. Combina una contraseña escogida por el contribuyente con un pin recibido por SMS de uso temporal (cada pin se puede usar una sola vez durante un plazo de 10 minutos).

El problema es que para acceder al servicio Cl@ve es necesario registrarse previamente y el proceso puede demorarse si no disponemos de un certificado electrónico: o bien nos damos de alta de forma presencial en una oficina acreditada o bien solicitamos por Internet una carta de invitación que nos remitirán a nuestro domicilio y que incluirá un código seguro de verificación. Hasta que no recibamos la misiva no podremos finalizar el registro, por lo que el proceso se alargará.

No obstante, si no disponemos de certificado digital, no somos capaces de recordar el valor de la casilla 475 y nos negamos a desplazarnos, es la única vía que nos permitirá consultar el borrador por la Red.

Certificado o DNI electrónico

Si disponemos de una identificación digital, bastará con seleccionar esta opción a la hora de identificarnos y tendremos acceso inmediato al borrador de la declaración.