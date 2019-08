Una semana con los españoles 'en vilo': todos los detalles del brote de listeriosis

Han pasado casi diez días desde que el último estallido de listeriosis se cobró la primera víctima mortal. Desde entonces, la enfermedad no ha dejado de ocupar titulares y ha activado todas las alertas sanitarias, tanto en España como en la Unión Europea. Esta última semana, los consejeros de las Comunidades Autónomas afectadas se han reunido con la titular de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, con el fin de determinar una política común para la vigilancia de este brote que, desde el Ministerio, esperan tener controlado en menos de 15 días. La toma de decisiones se ha acelerado en los últimos momentos pero, ¿en qué estado se encuentra la infección? y ¿cuáles serán los próximos pasos de las instituciones españolas?

La alerta se activó el 16 de agosto a raíz de la detección de la bacteria en un lote de carne de la firma 'La Mechá', elaborada por la empresa Magrudis en su fábrica de Sevilla. Según las últimas conclusiones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), todas las personas afectadas consumieron el alimento sospechoso antes del 17 de agosto, es decir, no se ha registrado ningún caso con fecha de consumo posterior a la activación de los controles. Hasta el momento, los registros de Sanidad suman tres muertes vinculadas a la listeriosis, ya que todas ellas ocurrieron después de que las víctimas ingiriesen carne mechada del lote contaminado. A estos tres fallecimientos se suma el caso de una mujer embarazada que sufrió un aborto en el tercer trimestre de gestación, después de contraer la infección.

Brote de listeria en España. / Europa Press

Los últimos datos del CCAES han confirmado un total de 203 casos de listeriosis todos ellos vinculados al consumo de carne contaminada. De ellos, 196 se sitúan en Andalucía, tres en Aragón, dos en Extremadura, además de otros dos, uno en Castilla y León y otro en Madrid. Sevilla se sigue llevando la peor parte de este brote, con 161 afectados, que ha llegado también al resto de las provincias de la Comunidad andaluza de forma desigual: Cádiz (10), Granada (4), Huelva (17) y Málaga (4).

¿El principio de la remisión?

Este miércoles quedó señalado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "el primer día" en que no se confirmaron nuevos casos de la enfermedad en territorio andaluz. Moreno explicó que el sistema de vigilancia andaluz no había recibido ninguna notificación en las 24 horas previas al informe. Dentro de los episodios que la Junta tiene bajo vigilancia, el 58% son mujeres, de las que 31 se encuentran en estado de gestación; mientras que el 25% de los afectados está por encima de los 65 años.

El anuncio se corresponde con las previsiones que María Luisa Carcedo compartió después de su encuentro con los consejeros de Sanidad de las diferentes CCAA. En rueda de prensa, la ministra en funciones aseguró que todo apuntaba a una remisión del brote, del que aún se esperaba un "goteo de casos hasta octubre", pero que tanto desde Sanidad como desde la Administración andaluza, esperaban controlar en los próximos diez o quince días.

¿Por qué se habla de tres muertes si hay cuatro fallecidos?

Dado que la enfermedad afecta con más fuerza y probabilidad a las mujeres gestantes y los ancianos, quienes cuentan con un sistema inmune debilitado, en algunos casos, los especialistas han evitado establecer una relación 'causa-efecto' entre la infección por listeriosis y la muerte de los pacientes, ya que muchos de los afectados en edad avanzada padecían otras afecciones que obligan a analizar si la bacteria fue la causa de su fallecimiento o tan solo un agravante. Este es el caso del hombre de 72 años que murió tras ingerir carne infectada, pero que también padecía un cáncer terminal. En cualquier caso, todos los fallecimientos sucedieron después de que estas personas consumieran la carne en mal estado.

¿Sobre quién recae la responsabilidad?

Las investigaciones han apuntado a una falta de higiene como la causa más probable del origen del brote. Este, se habría gestado en la fábrica sevillana de Magrudis, en la que se encontraron dos carros de horneado contaminados por la bacteria, maquinaria que se empleaba en la fase de enfriamiento. La contaminación cruzada (por contacto entre diferentes alimentos) y la distribución de los lotes de carne contaminada por el comercial Martínez León, acusado de no etiquetar los productos correctamente, han sido dos obstáculos para la erradicación del brote.

El CCAS, por su parte, ha cuestionado la actuación de la Junta de Andalucía cuyo tiempo de respuesta ante la crisis, apuntan, no fue el correcto. Según este organismo, el Gobierno andaluz no informó de todos los productos de Magrudis sospechosos de contaminación hasta 14 días después de que se diera el primer positivo en las muestras. El director del CCAS, Fernando Simón, afirma que "no ha sido un pequeño error", y habla de faltas graves.