Uno de los CDR sospechó cuando le pillaron con cocaína... sin consecuencias

Xavier Duch, imputado por terrorismo y en prisión provisional, sospechó cuando en un control en Navarra la Guardia Civil le sorprendió con 10 gramos de cocaína... y sólo le incoaron un expediente administrativo. Desde este momento, Duch supuso que la Guardia Civil podía haber accedido a su teléfono móvil donde guardaba información reveladora sobre su participación en el Equipo de Respuesta Táctica de los Comités en Defensa de la República (CDR).

Así se lo contó a otro de los integrantes de esta facción independentista, el también en prisión preventiva Ferran Jolis, cuando le llamó el 13 de agosto para explicarle el incidente vivido la noche anterior y preguntarle qué podía hacer con el móvil para averiguar si los agentes habían visto algo, de acuerdo a la conversación que obra en el sumario de la Operación Judas al que ha tenido acceso este La Información.

En concreto, le cuenta que la noche anterior "tuvo un control de antiterroristas de Guardia Civil". "Bueno, me pillaron 10 gramos de farlopa ¿Vale? Tuve un pollo bastante importante y me estuvieron toqueteando los móviles y tal, aunque no pudieron sortirse (refiriéndose a conseguir manipular su móvil), pero esta mañana me he encontrado con dos pantallazos (hechos) uno a la una y media y otro a las tres y media, que son las dos horas y pico que me tuvieron allí parado", confiesa a Jolís.

Dice que le le llama para saber "qué hacer con los móviles" y si hay forma de "hacerle un repaso a ver si han mirado algo o no", ya que supone que los agentes "quisieron abrir el móvil para ver si podían toquetear".