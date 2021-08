Cuixart defiende a Colau de una pitada en Barcelona: "No os dejéis dividir"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha salido al paso ante la pitada que ha recibido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante el pregón de inauguración de las fiestas del barrio de Gràcia y ha pedido "no dejarse dividir", tal como ha asegurado que quiere el Estado español. Colau acababa de comenzar este sábado su discurso elogiando la fiesta mayor como un evento que encarna "la libertad de expresión, el respeto y la escucha" cuando ha comenzado a recibir pitadas de los asistentes, lo que ha motivado que Cuixart la haya interrumpido y, tras tomar el micrófono, haya advertido de que "esto va de luchas compartidas, de sumar y de ser más".

"Solo os quiero pedir que escuchéis, que es lo que no quiere hacer España con nosotros, porque tiene miedo de la palabra. Todos formamos parte de un mismos pueblo, no nos dejemos dividir, porque es lo que quiere el Estado español", ha subrayado Cuixart antes de agregar: "Solo si no nos dejamos dividir, lo lograremos". Las palabras del presidente de Òmnium Cultural han dejado a Colau visiblemente emocionada y, con lágrimas en los ojos, le ha agradecido su intervención, que no ha logrado en cambio evitar que siguieran los silbidos.

Cuixart ha sortit en defensa de Colau amb aquestes paraules: "Qui no vol escoltar és Espanya. Tots nosaltres formem part d’un mateix poble. No ens deixem dividir! És el que voldria l’Estat espanyol. Si no ens dividim, guanyarem! Visca Catalunya lliure!” pic.twitter.com/onPtI8l3eV — Jordi Ribalaygue (@JRibalaygue) August 14, 2021

La alcaldesa también le ha dado las gracias por "haber dado ejemplo, defendiendo siempre el diálogo, la empatía, la conversación, el entendimiento y la democracia (...) sin rencor, mirando hacia adelante y promoviendo el amor entre todos" a pesar de la "brutalidad" e "injusticia" de la que, a su entender, ha sido víctima.

Con estas palabras se ha referido Colau a los tres años en prisión que ha estado Cuixart tras su condena por el 'procés': "Es una brutalidad pensar que un hombre bueno, de paz y de diálogo haya pasado ni un solo día en prisión", ha exclamado la alcaldesa antes de abogar por "no acostumbrarse ni normalizar" que los líderes independentistas hayan estado en la cárcel.