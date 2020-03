Torra se enroca en la recentralización y Urkullu espera las razones de Sánchez

"La autoridad competente en todo el territorio de España será el Gobierno del Estado", fueron las palabras que utilizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar el decreto por el que se declara "el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19". La decisión, histórica ante la situación extraordinaria que vive el país, no está sin embargo exenta de polémica: Cataluña y País Vasco reivindican su autonomía ante lo que consideran una intromisión de sus competencias.

Tras el anuncio de Sánchez, el presidente de la Generalitat aseguró que había hablado con el lehendakari, Íñigo Urkullu, y ambos coinciden en "no aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte". "Necesitamos apoyo, no recentralización", añadía en su mensaje a través de su Twitter. Ante esta situación la videoconferencia prevista este domingo entre Sánchez y los presidentes de las Comunidades Autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se prevé tensa.

El presidente catalán ya había tratado de mostrar su autonomía al declarar el confinamiento de la población catalana. Una decisión para la cual necesita la aprobación del Ejecutivo nacional, algo que el propio Torra tuvo que reconocer en su discurso al pedir al Gobierno del Estado que atendiese la petición del ejecutivo catalán.

Tras el anuncio del estado de alerta que realizó Sánchez, la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, y el conseller de Interior, Miquel Buch, acusaron al Presidente de haber reaccionado "tarde y mal" para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus y le han avisado de que no permitirá que "invada" competencias autonómicas. Además, ambos han insistido en que el Gobierno se está planteando medidas "drásticas" frente al coronavirus que la Generalitat "hace tiempo que está tomando" y han criticado que Pedro Sánchez no haya respondido a su petición de confinar Cataluña.

Mientras tanto el Gobierno vasco también se ha mostrado crítico con la decisión del Gobierno nacional y asegura que consideraría "una sorpresa" aplicar "el 155" y que el Estado anulara competencias autonómicas, aunque se ha mostrado cauto a la espera de que se dicten las resoluciones. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha indicado que no tienen información "directa, precisa y fiable todavía" y asegura que prefiere esperar. "Una cosa es que se habilite al Gobierno para limitar la comunicación o el transporte en carretera y otra cosa es comprobar después en qué concretas medidas se materializa eso. Ya veremos si efectivamente la limitación hipotéticamente vaya a circunscribirse estrictamente en los supuestos en los que se pueda producir un daño a la salud, que tendrá un fundamento innegable que habrá que considerar y, por supuesto, habrá que respetar", ha agregado sobre la limitación de movimientos.

Antes del anuncio de Sánchez, Urkullu expresó en una comparecencia que le había pedido que "las medidas que el Consejo de Ministros pudiera adoptar tuvieran en consideración el modelo territorial del Estado, la configuración en base al ordenamiento jurídico y el autogobierno". El lehendakari confirmó que el presidente Quim Torra le había llamado para decirle que estaba "totalmente de acuerdo" con lo que había expresado en su comparecencia y según explicó le trasladó que su portavoz iba a salir en rueda de prensa esta tarde para intervenir en el mismo sentido.

"La crisis no entiende de ideologías, ni de partidos políticos"

Durante la comparecencia tras el Consejo de Minsitros extraordinario este sábado, Pedro Sánchez dedicó parte de su intervención a pedir unidad a las demás administraciones recordar que no es momento de defender ni intereses partidistas ni particulares a la vez que destacaba la importancia de contar con un Estado de las autonomías y plural.

A este respecto, subrayó que el decreto no determina "ninguna restricción territorial". Solo que, se viva donde se viva, cualquier español solo podrá realizar las actividades permitidas: "Comprar el pan, el medicamento, pero no podrá ir a la playa, a una terraza o a una estación de esquí". Es decir, no es que no se pueda salir de una comunidad, es que todas estas actividades limitan ya de por sí en cuanto a movimiento.

Por todo ello, no ha dejado de insistir una y otra vez que todas estas medidas no persiguen ninguna polémica porque no es momento de enfrentamientos, ya que "la crisis no entiende de ideologías, ni de partidos políticos ni, mucho menos, de territorios".