Darias no descarta casos graves en los jóvenes si continúan los contagios 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido de que "no podemos descartar" que se produzcan casos graves en los jóvenes si siguen aumentando a este ritmo los contagios de Covid-19. "A medida que está aumentando la circulación del virus, aumenta la probabilidad de que personas que no hayan sido vacunadas con pauta completa puedan ser casos graves y fallecimientos. No podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos", ha resaltado en rueda de prensa este miércoles tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Sobre la situación epidemiológica, Darias ha celebrado con cautela que, mientras que el incremento de la incidencia en la anterior semana fue del 111 por ciento, en esta ha sido del 93%. "Tenemos que ver con toda la precaución si esta situación se va consolidando y este incremento va reduciendo su velocidad de incremento", ha señalado. La ministra ha recordado que los grupos no vacunados, principalmente los jóvenes de entre 12 y 29 años, presentan una incidencia "muy por encima" de los 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

En cualquier caso, ha mandado un mensaje tranquilizador detallado que "a pesar de este incremento importante, por el momento está teniendo un impacto más reducido tanto en camas hospitalarias como en UCI". "Hasta la fecha, están suavemente afectadas con un ligero incremento", ha remachado al respecto. Esta presión, en cambio, se está volcando en la Atención Primaria y los servicios de Salud Pública, quienes se encargan del manejo de casos y sus contactos. "Es verdad que el buen funcionamiento de la campaña de vacunación está impidiendo el impacto en las personas vulnerables y la presión asistencial, pero también es cierto que la Atención Primaria y los servicios de Salud Pública están soportando la carga asistencial por esos incrementos de casos agudos, aunque con cuadros clínicos mucho menos graves", ha apuntado.

Campaña para concienciar a los jóvenes

Por otra parte, la ministra ha avanzado la puesta en marcha el 19 de julio de ocho 'spots' audiovisuales protagonizados por 30 deportistas olímpicos que irán a los juegos de Tokio en diferentes disciplinas, como kárate, judo, atletismo, halterofilia o piragüismo. El objetivo es "concienciar de un comportamiento responsable a los jóvenes". El Ministerio de Sanidad también tiene activa una campaña en redes sociales para el fomento de la vacunación y del comportamiento responsable entre los jóvenes. Entre los participantes, se encuentra Joaquín, jugador del Real Betis, quien anima a "divertirse pero de manera segura, protegiéndonos nosotros pero también para los demás". "Como dice Joaquín, no solo depende de ti ni de mí, depende de todos nosotros", ha manifestado la ministra.

La ministra también ha avanzado que el Gobierno va a "trabajar" para que los test de autodiagnóstico contra la Covid-19, es decir, de antígenos o de anticuerpos, que se podrán adquirir en farmacias sin receta tengan un "precio asequible". "Vamos a trabajar para que sea un precio asequible para la ciudadanía de este país", ha avanzado la ministra en rueda de prensa este miércoles tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Darias ha precisado que los test se venderán solo en farmacias, y que las personas que den positivo en un test de autodiagnóstico constarán como casos sospechosos. Por tanto, tendrán que someterse a un nuevo analisis en la red sanitaria para confirmar el positivo. La ministra anunció ayer, en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que va a permitir la venta de estas pruebas sin receta en las oficinas de farmacia.

Darias reivindicó que "se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia". "La exigencia de prescripción constituía una barrera", admitió la ministra. Este Real Decreto-Ley recibió el pasado viernes 8 de julio el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado. Darias justificó por qué en España han tardado tanto tiempo en llegar estas pruebas diagnósticas, en contraste con otros países europeos como Francia o Alemania, donde se pueden adquirir en farmacias, sin prescripción y a módicos precios, desde hace meses.

"Hasta que no teníamos la existencia de test de autodiagnóstico con marcado CE no podíamos autorizarlo. Estábamos esperando la llegada al mercado. Tan pronto llegaron nos pusimos en marcha con la tramitación del Real Decreto-Ley, que tiene su proceso. También estábamos esperando al dictamen del Consejo de Estado", explicó. Según las cifras aportadas por Darias, habrá disponibles hasta cinco test con marcados CE y otros 11 con marcado en Europa, mientras que otros 39 están en investigación.

El borrador de la nueva norma de Sanidad, publicado en mayo y al que tuvo acceso Europa Press, justifica que "la disponibilidad de pruebas de autodiagnóstico para la Covid-19 permitirá a la población general la realización de las pruebas sin la intervención de un profesional sanitario, lo que por un lado reducirá en cierta medida la presión asistencial de los centros sanitarios y permitirá la identificación rápida de sospechas de casos positivos".

De la misma forma, el Ministerio reconoce que la crisis sanitaria por la Covid-19 "hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, para tomar las medidas adecuadas y así controlar eficazmente la progresión de la pandemia y al mismo tiempo atender a los afectados por la pandemia y ayudar a su recuperación".

"Teniendo en cuenta que la exigencia de prescripción para la venta al público de estos productos constituiría una importante barrera para su uso, es conveniente incluirlos entre los productos de autodiagnóstico exceptuados de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacias", explicó el Ministerio en su borrador. Respecto a la repercusión que para la economía pueda producir la aprobación del Real Decreto-Ley, Sanidad considera que "aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, ayudará a controlar eficazmente la progresión de la pandemia y, por lo tanto, a la disminución de las restricciones de movilidad y a la reanudación de las actividades normales".

Tras aprobarse esta norma, las pruebas de autodiagnóstico de la Covid-19 se unirán a otros test que tampoco necesitan receta, como los del embarazo y de la fertilidad, así como los destinados a la determinación de la glucemia o la detección del VIH. Al igual que estos productos, los test para detectar la Covid-19 podrán tendrán permitido realizar publicidad.