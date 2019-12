El largo viaje del 'Predator': tres años de retraso y sus hangares vip... en obras

Si me permiten la broma:tres años esperando los pájaros y cuando llegan no tienen el nido listo. O está en obras (y con un espacio habilitado provisional). Y es que hasta el 25 de octubre de este año no hubo una empresa que quisiera construir un hangar vip con las condiciones de excelencia y seguridad que requieren los cuatro megadrones Predator. Dos de ellos han llegado esta semana a la base de Talavera la Real, en Badajoz. Se encargó su compra en 2016 a la estadounidense General Atomics en 2016, a través de su socio español Sener.

El Ejército del Aire ya ha recibido los esperados drones de largo alcance MQ-9 Predator B, antes conocido como Reaper (y en el gremio como 'La muerte'). Ojo, que estos no son unos drones cualquiera. Su tecnología puntera les convierte en el arma más letal en un avión no tripulado que existe hasta ahora. Tiene 11 metros de longitud y una envergadura de 20 metros; el Predator B puede alcanzar una velocidad de hasta 444 km/h. Además, cuenta con un techo de vuelo de 15.000 metros y una autonomía de 27 horas, en las cuales puede operar sin ser advertido desde tierra. Cada aparato tiene un coste de 9,3 millones de euros. Por eso, es tan importante dónde custodiarlo.

Un garaje millonario

El pasado marzo, El Ejército declaró desierta la licitación pública, valorada en 5,7 millones de euros, para levantar un lugar seguro para aparcar con garantía la nueva joya del Ala 23. La Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico pedía tres edificios: hangar para los cuatro drones, edificio de operaciones y mantenimiento y alojamiento de los refugios de las Ground Control System.

Es decir, las estaciones de control terrestre que contienen toda la electrónica necesaria para servir como punto de conexión para el sistema del dron. Generalmente se alojan en robustas maletas que permiten la movilidad de la estación. También en la base extremeña habrá un puesto para el mantenimiento de las plataformas con una grúa fija.

Adiante, la empresa española adjudicataria

Ante la falta de empresas que quisieran encarar este reto, esta licitación se reabrió en agosto de 2019 y el 25 de octubre 'in extremis', ya que la primera unidad del dron estaba en camino, el concurso se concedió a la empresa española Adiante, que ya había trabajado en la zona. El concurso se elevó a 6,3 millones. Adiante siempre había sido el mejor postor para este proyecto.

Incluso, infodefensa.com adelantó en 2018 que esta firma ya había demolido en la zona varias antiguas construcciones para trazar allí los hangares, había creado la red de abastecimiento soterrada e incluso, había pavimentado nuevos viales. Nunca sabremos por qué Adiante no acudió al concurso hasta el último momento. Esta empresa ganó también este pasado octubre la licitación pública de 1,2 millones para la construcción los hangares en Cuatro Vientos de los helicópteros NH90.

Adiante es una empresa española de ingeniería que trabaja principalmente para la Administración del Estado, en particular el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transición Ecológica (junto con las Sociedades Estatales dependientes de estos Ministerios), el Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras, SEITTSA, ADIF, y AENA).

Un dron mortífero para labores de vigilancia

Estos dos drones comenzarán a operar en la mencionada base aérea extremeña y el Ala 23 compartirá estructura con la Escuela de Caza y Ataque. Aunque, también este dron podrá ser lanzado a operaciones desde el aeródromo militar de Lanzarote, acondicionado ya para este tipo de misiones sin que por ello se vea afectado el tráfico aéreo de Canarias.

Opera vía satélite

Esta posición es clave para las operaciones en el Sahel, ya que este mortífero dron solo va a hacer labores de vigilancia en España, a pesar de que está concebido para atacar y destruir con precisión. El dron, según ha informado Defensa, servirá para vigilar también el Estrecho de Gibraltar. A diferencia de los actuales drones de que dispone el Ejército del Aire, más pequeños como el Raven o el Wasp, este nuevo avión tripulado remotamente podrá operar vía satélite.

Los retrasos han formado parte de la historia de este dron, desde que se aprobó su compra en el Consejo de Ministros en noviembre de 2015 por un importe de 158 millones de euros. La llegada de estos nuevos aparatos se había visto retrasada ya en dos ocasiones por problemas del proveedor. Actualmente, la cuantía total debe ser abonada al fabricante estadounidense antes del 31 de enero.