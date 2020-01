Del Falcon al helicóptero de rescate: los viajes de Sánchez vuelven a la polémica

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las zonas afectadas por la borrasca 'Gloria' ha generado un revuelo mediático y político durante este domingo. Cuando todavía sopla el viento de cola de las polémicas utilizaciones del Falcon presidencial, ahora el Gobierno ha tenido que salir a negar de forma tajante que el jefe del Ejecutivo utilizara un helicóptero que buscaba a un desaparecido durante su visita del jueves a la isla de Mallorca.

Moncloa ha desmentido "categóricamente" en un comunicado la información publicada por el diario ABC, en la que se afirma que Sánchez usó el pasado jueves el único helicóptero de rescate de la Guardia Civil que trabajaba en la búsqueda del hombre de 34 años desaparecido en un torrente de Mallorca.

Aun así, la firmeza de Presidencia no ha sido suficiente (el PP balear ha pedido explicaciones también) y a las pocas horas ha debido salir el delegado del Gobierno en Baleares en funciones, Ramon Morey, a dar una versión detallada sobre cuándo,quién y para qué se utiliza la aeronave de rescate. Según ha subrayado, la presencia de Sánchez no supuso "ningún cambio" en el dispositivo de búsqueda del barranquista desaparecido.

El helicóptero de la Guardia Civil sí que voló sobre el barranco del torrente de na Mora el miércoles 22, "como servicio puntual" para ver si "podía ver algo en la zona del barranco"; y el día 23, después de que trasladara a Sánchez desde Palma a Cala Rajada y vuelta, atendió "un requerimiento puntual" y se desplazó a Ibiza después de que se hubiera encontrado flotando en el mar la chaqueta del desaparecido británico, informa Efe.

Morey ha explicado que cuando el presidente llegó a Mallorca el jueves, el helicóptero de la Guardia Civil estaba en la base de Son Sant Joan, realizó un vuelo con Sánchez hasta Cala Rajada que duró 18 minutos y posteriormente regresó. Al día siguiente, el viernes, el helicóptero de nuevo sobrevoló la zona cercana al lugar de la desaparición del barranquista y se desplazó también al Puig Tomir a rescatar a un excursionista herido, y el sábado y el domingo también ha formado parte del dispositivo de búsqueda que ya se ha centrado en el mar.

Según el delegado del Gobierno, el vuelo de Sánchez no fue sólo de transporte, "utilizó el vuelo para observar y reconocer las zonas afectadas por el temporal Gloria, porque la mejor manera de que fuera consciente de los daños causados era que lo viera él mismo". "No es un mero viaje de transporte, es de transporte y reconocimiento", ha precisado. Morey ha insistido en que ese uso "no contribuyó para nada a causar ningún peligro ni ninguna dejadez en las tareas de búsqueda". Ha detallado que el jueves estaba programado un dispositivo con efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), Servicio Marítimo y Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y "el viernes, cuando ya no está el presidente, se decide ampliar el perímetro de búsqueda a aguas adentro".

"En ningún momento la no utilización el jueves del helicóptero causó ningún riesgo en cuanto a la vida del desaparecido", ha recalcado. Ha detallado que el martes, miércoles y jueves se diseñó un dispositivo especialmente orientado a encontrar con vida al desaparecido "y eso significa sobre todo atacar la zona del torrente, los barrancos y en la zona del litoral con cuevas y oquedades cerca de la desembocadura del torrente" y "para estos objetivos es prioritaria la utilización de recursos que no son precisamente el helicóptero".

El jueves por la tarde, durante una hora, voló un helicóptero del Ibanat que depende del Govern balear. Cuando el dispositivo se amplía mar adentro, en el que participan el helicóptero y embarcaciones de Salvamento Marítimo y de voluntarios, "la esperanza ya no es tan elevada de encontrarlo con vida".

Morey ha indicado que si el barranquista hubiera sido hallado el jueves "se hubiera tenido que evaluar la situación y tomar las decisiones adecuadas pero esto no se produjo, y no necesariamente el rescate tenía que hacerse con el 'cuco', de hecho, el rescate del que fue encontrado flotando se hizo a través de embarcaciones dada la naturaleza del lugar donde estaban", ha dicho sobre el cadáver hallado el sábado en el mar en Ibiza.

Sobre por qué no se programó la intervención del helicóptero el jueves, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Orantos, ha explicado que se estaba intentando determinar "sin ningún género de dudas" si estaba en el torrente, que en un principio se atacó por mar y desde arriba, con el desembarco vertical de efectivos desde el helicóptero, y luego en su tramo intermedio. El jueves la insistencia fue en la "salida sinuosa" el torrente y de "una playa oculta" donde "se ha hecho reconocimiento milimétrico". "Lo que posibilita el uso del helicóptero son las mejores condiciones de visibilidad del mar han sido el sábado y el domingo", cuando además se ha incorporado otro helicóptero desde Madrid, ha detallado